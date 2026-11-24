Fal uygulamaları üzerinden kara para aklama davasında kritik karar! 7 yıl hapisle yargılanan patronun yurt dışı yasağı kaldırıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Popüler fal uygulamaları Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanığın talebini değerlendiren mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak duruşmayı 26 Nisan 2027 tarihine erteledi.
KONFERANSLARI GEREKÇE GÖSTERİP YASAĞIN KALDIRILMASINI İSTEDİ
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Sertaç Taşdelen ile avukatları katıldı. Savunmasında uluslararası ve yurt dışı bağlantılı konferanslara konuşmacı olarak katılması gerektiğini öne süren Taşdelen, programlarında aksaklık yaşanmaması için hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.
DOSYADAKİ EKSİKLER TAMAMLANACAK, DURUŞMA ERTELENDİ
Sanık ve avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sertaç Taşdelen hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti. Dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşma 26 Nisan 2027 tarihine ertelendi.
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