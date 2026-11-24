Ermenek ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Mehmet Ali Göksu, arkadaşı Mehmet K. ile birlikte pazar günü saat 17.00 sıralarında Gımdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Burada iki arkadaşın aracı çamura saplandı. İddiaya göre Göksu, yardım çağırmak için ayrıldı ve bir daha da haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilerek, arama çalışması başlatıldı.

Yapılan ilk aramada Göksu'nun izine ulaşılamadı. Genişletilen arama çalışması kapsamında çevre illerden AFAD ekibi, eğitimli iz arama köpeği ve 25 kişilik jandarma komando ekibi bölgeye sevk edildi. Ayrıca Mersin'den gelen dalgıç polisler, o bölgedeki Balkusan Barajı'nda da arama yaptı.

KAFASINDA VE VÜCUDUNDA DARBE İZLERİ BULUNDU

Göksu'nun cansız bedeni arama yapan ekipler tarafından Balkusan Barajı'nın su tahliyesi bölümünde bulundu. Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kan ve darbe izi olduğu belirlenen Göksu'nun cenazesi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler tahliye bölümünde suyun akış hızını yavaşlatmak için kullanılan merdivenlerde de kan izleri tespit etti.

Mehmet Ali Göksu’nun arkadaşı Mehmet K. de şüphe üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.