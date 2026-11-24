Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü belirterek iki tarafa da itidal ve diplomasiye destek çağrısı yaptı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Ensari, kapsamlı bir anlaşma için öncelikle Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması ve müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi. Barış ve istikrar sağlayacak bir anlaşmanın, tüm tarafların güvenlik kaygılarının ele alınmasını ve bu kaygıların sahada çatışmaya dönüşmesinin önlenmesini gerektirdiğini belirtti.

Sahadaki her gerilim artışının arabuluculuk çabalarını ve tarafların uzlaşma ihtimalini olumsuz etkilediğini vurgulayan Ensari, “Körfez ülkelerindeki kardeşlerimizle temaslarımız, bölgedeki gerilime karşı ortak bir tutum belirlemeyi amaçlıyor” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığının Katar’ın Tahran’daki maslahatgüzarını çağırmasına ilişkin konuşan Ensari, “Bu konuyu diplomatik kanallar üzerinden ve Tahran’daki muhataplarımızla temas kurarak ele alıyoruz. İran, uzun bir geçmişe dayanan ilişkilerimizin bulunduğu önemli bir bölgesel güç. Görüş ayrılıklarımızı diplomatik yollarla ele alıyoruz” dedi.

Ensari, “Ülkemize yönelik hiçbir saldırıyı, biçimi ne olursa olsun, kabul etmeyiz. Herkese karşı tutumumuzu belirleyen ölçüt egemenliğimizdir” diye konuştu. Katar’ın egemenliğini ve bağımsızlığını korumanın, tüm tarafların güvenlik kaygılarını gözeten ortak bir bölgesel güvenlik sistemi kurmaktan geçtiğini belirten Ensari, bunun bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamanın tek yolu olduğunu söyledi.

Kaynak: Doğruhaber



