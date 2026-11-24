AK Parti'nin 25 yıldır millete karşı sorumluluğunu her şeyin üzerinde tuttuğunu ve konuları hiçbir müdahalede bulunmadan bağımsız yargının takdirine bıraktığını vurgulayan Acar, muhalefet liderini aynı ilkeye kendi partisi söz konusu olduğunda da sahip çıkmaya davet etti.

İBB'DEKİ ŞAİBELERİN HESABINI SORMAK YERİNE İFTİRAYA SARILDI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Özgür Özel'e yüklenen Faruk Acar, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana karanlığa kapalı ve aydınlığa açık bir siyaset izlediğini kaydetti. İlk günden itibaren parti olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, hiçbir aşamada yargının işine karışmadıklarını ve kimseyi korumaya kalkmadıklarını ifade eden Acar, Özel'in sergilediği tutumu eleştirerek kendi vekillerinin attığı iftiralara sarıldığı kadar İBB'deki şaibeli işlerin hesabını sormayı akıl edip etmediğini sordu.

HIRSIZA ARSIZA MİTİNG YAPANLAR MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİYOR

Muhalefetin şaibeli isimlere arka çıkma alışkanlığına dikkat çeken Acar, bu kişilere sahip çıkıp miting düzenlemeyi ve üstüne cumhurbaşkanı adayı ilan etmeyi seven anlayışın şimdi de aslı astarı olmayan hikayelerle meseleleri bulandırmaya çalıştığını dile getirdi. Milletin aklıyla alay eden itibar suikastlarına prim vermeyeceklerini belirten Acar, kimin adı geçerse geçsin iddiaların delilleriyle birlikte bağımsız yargı önünde değerlendirilmesi ve meselenin bütün yönleriyle aydınlığa kavuşması gerektiği yönündeki kararlı duruşlarından milim sapmadıklarını vurguladı.