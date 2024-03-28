  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zulmetmediği kimse yok! İstanbul'un püsküllü belası... Herkes isyanda, herkes mutsuz...

'İstanbul için Hızlı ve Sağlam Adımlar'... Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Pamukçu: Bu seçim bir beka seçimidir

Bu kadar gaza tüp bile dayanmaz! Seçimlere saatler kala Özgür Özel uçuşa geçti

İstanbul yanıyor Ekrem seyrediyor

Son seçim anketi yayımlandı! CHP elindeki büyükşehri büyük farkla AK Parti'ye kaybediyor

‘Bilmiyorum ve hatırlamıyorum’ modası! CHP’liler toplu hafıza kaybına uğradı

Sinan Burhan ismini bile açıkladı! İşte YRP’deki istifaların perde arkası

ABD’den şaka gibi açıklama: ‘Gazze’deki geçici limanın güvenliğinden İsrail sorumlu olacak’

CHP'li isimden 'İmamoğlu' açıklaması! Partisi de logosu da hazır
Eğitim YÖK Başkanı: Öğrenciye bir şey kazandırmayan programlar kalkıyor
Eğitim

YÖK Başkanı: Öğrenciye bir şey kazandırmayan programlar kalkıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:09:00 -
YÖK Başkanı: Öğrenciye bir şey kazandırmayan programlar kalkıyor

İstanbul’daki üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul’da 61 yükseköğretim kurumunda 1,5 milyonun üzerinde üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğünü ve yaklaşık 41 bin öğretim elemanının görev yaptığını söyledi.

Avrupa Yükseköğretim Alanındaki düzenlemelerle uyumlu usul ve esasları belirlemek üzere bütün paydaşlarla yürüttükleri süreçleri kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Özvar, "Piyasayla, istihdamla, kültür, sanat ve edebiyatla bağı azalmış programları dönüştürüyoruz. Öğrenciye bir şey kazandırmayan programları kaldırıp yerine daha istihdam odaklı programları devreye sokmaya başladık. Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri gibi yeni programlar ihdas edilmesi de bu dönüşümün bir parçası” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23