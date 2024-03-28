YÖK Başkanı: Öğrenciye bir şey kazandırmayan programlar kalkıyor

Avrupa Yükseköğretim Alanındaki düzenlemelerle uyumlu usul ve esasları belirlemek üzere bütün paydaşlarla yürüttükleri süreçleri kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Özvar, "Piyasayla, istihdamla, kültür, sanat ve edebiyatla bağı azalmış programları dönüştürüyoruz. Öğrenciye bir şey kazandırmayan programları kaldırıp yerine daha istihdam odaklı programları devreye sokmaya başladık. Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri gibi yeni programlar ihdas edilmesi de bu dönüşümün bir parçası” dedi.