YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan üniversitelileri ilgilendiren yüz yüze eğitim açıklaması geldi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan üniversitelileri ilgilendiren yüz yüze eğitim açıklaması geldi.
Özvar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır."