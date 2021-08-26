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Gündem YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Gündem

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan üniversitelileri ilgilendiren yüz yüze eğitim açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 16:31:00 -
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan üniversitelileri ilgilendiren yüz yüze eğitim açıklaması geldi.

Özvar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır."

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