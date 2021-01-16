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Eğitim YÖK Başkanı açıkladı! Bu dönem üniversiteler yeniden açılacak mı?
Eğitim

YÖK Başkanı açıkladı! Bu dönem üniversiteler yeniden açılacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarının alınan tedbirlerle birlikte düşmesi sonrası üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruya yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 15:46:00 -
YÖK Başkanı açıkladı! Bu dönem üniversiteler yeniden açılacak mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği "üniversiteler yeniden açılacak mı?" sorusunu cevapladı. Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz" dedi.

Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Saraç, "Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak." ifadelerini kullandı.

Saraç, "Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır. Biz bu çerçevede Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz. YÖK olarak yükseköğretimi güçlü koordinasyon ama esnek ve çerçeve kararlar ile, üniversitelerimizin birbirinden farklı şartlarını, imkanlarını gözeterek, onlara hareket serbestisi tanıyarak süreçleri yönetiyoruz." diye konuştu.

 

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