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Eğitim YÖK Azerbaycanlı doktorlar için devrede
Eğitim

YÖK Azerbaycanlı doktorlar için devrede

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Azerbaycanlı doktorların görev yaptığı 14 üniversitenin rektörlüğüne yazı gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:13:00 -
YÖK Azerbaycanlı doktorlar için devrede

Yazıda, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı başlattığı saldırılar nedeniyle, Türkiye’de tıp fakültelerinde görev yapan Azerbaycanlı doktorların ihtiyaç duyulan tıbbi desteği sağlamak için gönüllü olarak ülkelerine gitmek üzere Azerbaycan Büyükelçiliğine başvurdukları anlatıldı. YÖK’ün yazısında, üniversitelerden konuya olumlu yaklaşılarak mevcut mevzuat kapsamında Azerbaycan vatandaşı doktorların talebinin değerlendirilerek gereğinin yapılması istendi.

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