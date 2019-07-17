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YÖK atlas tercih robotu lisans taban puanları 2019

2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra milyonlarca öğrenci için tercih maratonu başlayacak. Üniversite YKS sınav sonuçlarına göre bir üniversiteyi tercih edecek olan adaylar, YÖK’ün hazırlamış olduğu YÖK atlas tercih robotu 2019 uygulamasını kullanarak elde ettiği YKS 2019 taban puanı ile birlikte başarı sırasına göre YÖK atlas sihirbazı üzerinden tercihlerini kolaylıkla yapma imkanına sahip olunmakta. YÖK atlas tercih robotu 2019, YÖK atlas YKS lisans tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK atlas tercih robotu lisans taban puanları 2019

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:56
YÖK atlas tercih robotu lisans taban puanları 2019

2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra milyonlarca öğrenci için tercih maratonu başlayacak. Üniversite YKS sınav sonuçlarına göre bir üniversiteyi tercih edecek olan adaylar, YÖK’ün hazırlamış olduğu YÖK atlas tercih robotu 2019 uygulamasını kullanarak elde ettiği YKS 2019 taban puanı ile birlikte başarı sırasına göre YÖK atlas sihirbazı üzerinden tercihlerini kolaylıkla yapma imkanına sahip olunmakta. YÖK atlas tercih robotu 2019, YÖK atlas YKS lisans tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK atlas tercih robotu lisans taban puanları 2019.

YÖK'ün yayımlamış olduğu Atlas tercih robotu 17 Temmuz günü açıklanan YKS sonuçlarından sonra öğrenci adayları tarafıından aranmaya başlandı. Atlas tercih robotu öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. YÖK Atlas tercih motoru aracılığı ile son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK atlas üniversite terchi bölümleri hangileri

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları

Yerleşenlerin YGS puanları

Yerleşenlerin YGS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

YÖK atlas tercih sihirbaz robotu nasıl kullanılır?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite hayali ile uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler 30 Haziran-01 Temmuz'da YKS'ye katıldı. YKS'nin merakla beklenen sonuçları ise yarın açıklanacak. 30 Haziran - 01 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrencilerin merakla beklediği yazılı sınav sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayadı. YKS ve diğer oturumlar olan AYT, TYT sınavları yarın açıklanması bekleniyor. YKS sınav sonuçları için heyecan dorukta. 30 Haziran ve 1 Temmuz'daki zorlu Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) oturumlarına katılan yüz binlerce öğrenci, bu yıl ilk kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları sorgulanmaya devam ediliyor.

2 milyonu aşkın öğrencinin uzun bir süre hazırlanarak heyecanla beklediği bu önemli sınav geride kaldı. Üniversite hayalleri kuran öğrencilerin şimdi ise gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. YKS TYT AYT sonuçları açıklandı mı' cevabı en çok araştırılan konuların başında yer alırken beklenen açıklama geldi. 1 Temmuz tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilen YKS sonuçları için ÖSYM duyuru yaptı.

Mühendislik taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Üniversite taban puanları 2019 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YÖK atlas tercih robotu için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:56
  1. YÖK atlas tercih robotu lisans taban puanları 2019
  2. YÖK Atlas tercih robotu 2019
  3. YÖK Atlas YKS lisans tercih robotu nasıl kullanılır?
  4. YÖK atlas üniversite terchi bölümleri hangileri

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