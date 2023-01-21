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Medya Yok artık Zayn, sen daha 3 yaşındasın! Milyonluk Mercedes'le neler yaptı neler
Medya

Yok artık Zayn, sen daha 3 yaşındasın! Milyonluk Mercedes'le neler yaptı neler

Boyundan büyük kullandığı araçlarla sık sık gündeme gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bu kez ise milyonluk lüks otomobili kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 12:03:00 -

Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sık sık kullandığı araçlarla gündeme gelen minik Zayn bu kez ise milyonluk lüks otomobili kullandı.

Evlerinin bahçesinde koltuğuna oturduğu otomobili boyu yetmediği için ön ile arka kameraya bağlı monitörden bakarak kullanan ve garaja tekrar geri park eden Zayn, sosyal medyada gündem oldu.

Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından o anlar ‘Kameradan görerek kullanabilirim dedi’ diyerek paylaşıldı. 200 binin üzerinde beğeni alan paylaşım, binlerce yorum da aldı.

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Yorumlar

Vatandaş

Ne bu şimdi, 3 yaşında çocuk ve milyonluk araç. Ve tabii ki bir AK parti milletvekili. Asgari ücretle geçinen milletle alay ediliyor bu haberle.
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