Yok artık Ruşen! Bu nasıl bir cehalet?

Kendisini ‘İslam uzmanı’ olarak lanse eden ve biyografisinde Marmara Üniversitesi’nde "Çağdaş İslami Siyasi Düşünce ve Türkiye", Buffalo New York Devlet Üniversitesi'nde ise "İslam, Demokrasi ve Sivil Toplum" dersleri verdiği ifade edilen fondaş yayıncı Ruşen Çakır, Medyascope YouTube kanalında Müslüman karşıtı yazar Kadri Gürsel ile yaptığı programda büyük bir cehalete imza attı. Programda, gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması konuşulurken Çakır, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un eserine atıfta bulunmak isterken cehaletini de gözler önüne serdi.

ÖYLE BİR ŞEY Mİ YAŞIYORLAR!

Çakır, Mehmet Âkif’in en önemli eseri olan Safahat’ı “Sefahat” olarak telaffuz ederek, “Mehmet Akif Ersoy’un kitabıydı değil mi ‘Sefahat’? Öyle bir olay mı yaşıyorlar. Yoksa organize bir suç mu işliyorlar” ifadelerini kullandı.

Oysa sefahat kelimesi, Türkçede “zevk ve eğlenceye düşkünlük, hovardalık” anlamına gelirken; Safahat, Mehmet Âkif Ersoy’un 1911–1933 yılları arasında kaleme aldığı şiirlerini bir araya getiren, yedi kitaptan oluşan kapsamlı bir külliyatı ifade ediyor.

Safahat, bireysel duygulardan çok toplumsal sorunları, ahlaki çöküşü, yoksulluğu, inancı ve milli mücadele ruhunu merkeze alıyor.