Yok artık Patates!

Patatesleri mutfakta kullanmanın bir çok yolu var. 7'den 70'e herkesin severek tükettiği patatesin farklı alanlarda da kullanıldığını biliyor muydunuz? Uzmanların yaptığı araştırmalar sonucu çiğ patates cilt lekelerinden sivilcelere kadar birçok cilt problemini ortadan kaldırıyor. Peki patates cilde nasıl uygulanır?

Patates yer altında yumru kısmı yenilebilen bir besin maddesidir. Ayrıca patates bitkisinin yapraklarından da farklı yiyecekler sağlanmaktadır. Patates bütün yıl boyunca bulunabilen ve her ay hasat edilir. Patates; içerdiği vitamin ve mineraller bakımında zengin, hem cilde hem de vücut sağlığına oldukça faydalı bir besindir. A,C, K , B6 ve E vitaminleri içeren patates aynı zamanda kalsiyum , demir, magnezyum, demir, bakır içermektedir. Hal böyle olunca güzellik uzmanlarının da dikkatini çekti. Özellikle son yıllarda kozmetik dünyasında adını sıkça duyduğumuz ve üzerinde araştırmalar yapılan çiğ patatesin cilde birçok faydası da bulunuyor.

Yapılan araştırmalar sonucu çiğ patates; ciltteki kırışıkları, göz altındaki koyu halkaları, cilt lekelerini aynı zamanda yorgun görünen cildi adeta canlandırıldığı ortaya koyulmuştur. Bunların yanı sıra kadınların en büyük düşmanı olan selülitlerle baş etmekte de oldukça iyi bir besin olduğu gözlemlenmiştir.

Patates suyu ise tamamen antibakteriyel bir besin olduğundan sivilceleri ve aknelerin kısa sürede geçmesini sağlar. Doğal bir beyazlatıcı olarak kullanılan çiğ patates, kararmış halkaların özellikle de doğum sonrasında oluşan lekelenmelerin giderilmesi için kullanılabilir.

Patates maskesi

Büyük patatesi halka halka doğrayın. Daha sonra 10 dakika kadar buzdolabının içerisinde bekletin. Ardından yüzlerinizin solgun görünen yerlerine yerleştirin, 15 dakika beklettikten sonra masaj yapın.

2 adet orta boy patatesi soyun ve rendeleyin. Rendelenen patatesleri soğuyana kadar buzdolabında bekletin. Sonrasında cildinizde leke olan bölgelere yerleştirin. Yaptığınız bu maske siyah noktaları da giderecektir.