Yok artık! O Üniversitede profesör profesörü vurdu!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde inanılmaz bir olay yaşandı. İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Tahir Uluç, fakültedeki odasında diğer bir profesör tarafından silahla vuruldu. Yaşanan olayın nedeni 'pes' dedirtti.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, silahla yaralanan öğretim üyesi hastaneye kaldırıldı.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç (46), fakültedeki odasında silahla yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uluç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Prof. Dr. Galip A. gözaltına alındı, kardeşi İzzet A'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünün, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bacağından yaralanan Uluç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAYIN NEDENİ 'PES' DEDİRTTİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Prof. Dr. Tahir Uluç ile şüphelilerden aynı bölümde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Galip A. arasındaki anlaşmazlığın izin anlaşmazlığından kaynaklandığı ortaya çıktı. İki profesörün daha önceden izin anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadığı ve bu olayla ilgili tutanak hazırlandığı belirlendi. Tarafların dün yine henüz bilinmeyen sebeple tartıştıkları da öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerden turizmci İzzet A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü de yaşanan olayla ilgili X(twitter) hesabından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, ''Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'nde 04 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında yaşanan üzücü olayda İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi T.U. ile öğretim üyesi G.A. ve kardeşi İ.A. arasında çıkan arbedede, öğretim üyesi T.U. yaralanmıştır. Yaşanan olayda yaralanan öğretim üyesi T.U., hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Yaralanan öğretim üyesinin hayati bir tehlikesi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan bu olaydan dolayı üzüntü duyduğumuzu ve konuyu takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." denildi.

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