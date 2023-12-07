  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yok artık, neler oluyor! 111 yıllık kulüp küme düştü
Spor

Yok artık, neler oluyor! 111 yıllık kulüp küme düştü

Yeniakit Publisher
2023-12-07 13:00:00 -
Yok artık, neler oluyor! 111 yıllık kulüp küme düştü

Brezilya'nın köklü ekiplerinden Santos, ligin son haftasında sahasında mağlup olarak tarihinde ilk kez küme düştü. Detaylar haberimizde...

Brezilya Serie A'nın son hafta maçında Santos evinde Fortaleza'yı konuk etti.

Fortaleza maçta Marinho'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 58'de Messias skora dengeyi getirdi: 1-1. Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu ve maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

SANTOS İLK KEZ KÜME DÜŞTÜ

Rakibine 2-1 mağlup olan Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.

KÜME DÜŞMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİ

Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 takımdan biriydi.

Böylece bu ünvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23