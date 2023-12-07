Yok artık, neler oluyor! 111 yıllık kulüp küme düştü

Brezilya Serie A'nın son hafta maçında Santos evinde Fortaleza'yı konuk etti.

Fortaleza maçta Marinho'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 58'de Messias skora dengeyi getirdi: 1-1. Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu ve maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

SANTOS İLK KEZ KÜME DÜŞTÜ



Rakibine 2-1 mağlup olan Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.

KÜME DÜŞMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİ



Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 takımdan biriydi.



Böylece bu ünvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.

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