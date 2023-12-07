Yok artık, neler oluyor! 111 yıllık kulüp küme düştü
Brezilya'nın köklü ekiplerinden Santos, ligin son haftasında sahasında mağlup olarak tarihinde ilk kez küme düştü. Detaylar haberimizde...
Brezilya Serie A'nın son hafta maçında Santos evinde Fortaleza'yı konuk etti.
Fortaleza maçta Marinho'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 58'de Messias skora dengeyi getirdi: 1-1. Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu ve maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
SANTOS İLK KEZ KÜME DÜŞTÜ
Rakibine 2-1 mağlup olan Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.
KÜME DÜŞMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİ
Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 takımdan biriydi.
Böylece bu ünvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.
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