  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yok artık! Maske takmayan yolcu nedeniyle uçak acil iniş yaptı!
Dünya

Yok artık! Maske takmayan yolcu nedeniyle uçak acil iniş yaptı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek olan uçak, yolculardan birinin maske takmayı reddetmesi nedeniyle Florida'ya geri döndü.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 12:35:00 -
Yok artık! Maske takmayan yolcu nedeniyle uçak acil iniş yaptı!

American Airlines'a ait uçağın çarşamba günkü 38 sefer sayılı uçuşu sırasında bir yolcu, make takmayı reddedince uçakta gerginlik çıktı. Tüm ısrarlara rağmen maske takmak istemeyen kadın yolcu nedeniyle pilot, kalkıştan 1.5 saat sonra Atlantik Okyanusu üzerindeyken geri dönme kararı aldı.

Havayolu şirketinin sözcüsü Laura Masvidal, olayı doğrulayarak, "federal maske zorunluluğuna uymamakta ısrar eden bir müşteri" nedeniyle Boeing 777 uçağının Miami Uluslararası Havalimanı'na (MIA) geri döndüğünü belirtti.

Masvidal, "Uçak, yerel güvenlik güçlerinin yolcuları karşıladığı MIA'ya güvenle iniş yaptı. Ekibimize profesyonellikleri için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

40'lı yaşlarında olduğu belirtilen maskesiz yolcu uçaktan çıkarıldı ancak yolcuya herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

saçmalık

komedi..
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay