Yok artık Galatasaray! Bu transfer hamlesi çok konuşulur...
Yerli rotasyonunda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da, Fatih Karagümrük'ün deneyimli sol beki Caner Erkin gündeme geldi.
Yerli rotasyonunda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da, Fatih Karagümrük'ün deneyimli sol beki Caner Erkin gündeme geldi.
Galatasaray yönetimi, yerli rotasyonunda yaşanan sıkıntının ardından devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı.
Yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için harekete geçen sarı-kırmızılılarda, Fatih Karagümrük'ün deneyimli sol beki Caner Erkin gündeme geldi.
Sarı-Kırmızılı yönetim, Caner Erkin için Okan Buruk'la görüşürken, 48 yaşındaki teknik adamın transfer için onay verdiği belirtildi. Olası bir taraftar tepkisinden çekinen yönetimin devre arasında taraftarı memnun edecek bir başka transferin ardından Caner Erkin'i açıklamayı düşündüğü öğrenildi.
Menajeriyle görüşülecek!
Galatasaray cephesi, gelecek haftalarda Caner Erkin'in menajeriyle masaya oturmayı planlıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in de Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.
Teknoloji
Çin SİHA'ları beklentileri karşılayamadı! Türk savunma sanayisi dünyada ses getiriyor! Türkiye'ye yöneldiler
Gıda
Lahmacun tarifi evde kolay nasıl yapılır? Profesyonel lahmacun tarifi için gerekli malzemeler! Lahmacun hangi yöreye ait?
Ekonomi
İslam Memiş bu sefer dolar, altın ve gümüş yorumu yerine EYT açıklaması yaptı! Herkes memnun olacak