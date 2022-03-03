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Dünya ‘Yok artık’ dedirten olay! Rus kedilerine yaptırım kararı aldılar
Dünya

‘Yok artık’ dedirten olay! Rus kedilerine yaptırım kararı aldılar

Rusya'nın Ukrayna saldırması sonrası Moskova yönetimine yönelik yaptırımlar devam ediyor. Uluslararası Kedi Federasyonu, Rus kedilerine yaptırım uygulama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 16:14:00 -
‘Yok artık’ dedirten olay! Rus kedilerine yaptırım kararı aldılar

Rusya'da yetiştirilen hiçbir kedi, Rusya dışındaki hiçbir soy kütüğüne kaydedilemeyecek.

Uluslararası Kedi Federasyonu (FIFe), Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Rus kedilerine yaptırım kararı aldı.

Uluslararası Kedi Federasyonu (FıFe), Rusya'nın Ukrayna işgali üzerine şu kararları aldıklarını açıkladı:

- Rusya'da yetiştirilen hiçbir kedi, Rusya dışındaki hiçbir soy kütüğüne kaydedilemeyecek.

-Rusya'da yaşayan katılımcıların kedileri, tüm ülkelerdeki FIFe fuarlarından men edildi.

-1 Mart 2022'de alınan bu kararlar; 31 Mayıs 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Gerek duyulması halinde bu tarihte tekrar değerlendirilecek ve uzatılabilecek.

FIFe, ayrıca Ukrayna'daki savaştan etkilenen kedilere destek amacıyla bütçe ayrılmasına da karar verdi. Federasyondan yapılan açıklamada; Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova gibi çevre ülkelerden Ukrayna'daki kedilere yapılan yardımlar için duyulan minnet de dile getirildi.

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