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Gündem Yok artık daha neler! Ne yaptın sen hacı abi?
Gündem

Yok artık daha neler! Ne yaptın sen hacı abi?

Yıllarca arıcılık yapan Mehmet Hadi Yıldırım, kovandaki binlerce arıyı elleri ve vücudu ile kovanlarına götürdü.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 12:43:00 -
Yok artık daha neler! Ne yaptın sen hacı abi?

Batman’ın Sason ilçesi İncesu köyünde arıcılık yapan Mehmet Hamdi Yıldırım, kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği bir hareketle gündeme geldi.

Koruyucu kıyafetlerini giymeyen Yıldırım, yarı çıplak vaziyette arı kovanlarının arasında dolaştı.

İHA’nın haberine göre; kovandan ayrılan arıları elleriyle ve vücudunun çeşitli yerlerinde oturmalarını sağlayan Yıldırım, arıları kovanlarına geri taşıdı.

Binlerce arıyı çıplak vücudunda taşıyan Yıldırım’ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

 

 

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