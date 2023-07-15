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Yaşam Yok artık daha neler! Güneşe taşla saldırdı
Yaşam

Yok artık daha neler! Güneşe taşla saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-15 20:58:00 -

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan bir kişi güneşe taş attı.

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan bir vatandaş güneşe taş attı. Sıcak havadan bunaldığını belirten vatandaş, güneşe "Bizi mahvettin" diyerek tepki gösterdi.

Yazın gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklarda artış yaşandı. Bazı illerde "Dışarı çıkmayın" uyarıları yapılırken, Güneydoğu bölgesinde de vatandaşlar hayli zor anlar yaşıyor.

Sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da bir vatandaş, "Bizi mahvettin" diyerek güneşe taş attı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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