Yok artık daha neler! Gözlerinize inanamayacaksınız...

1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Tuzlaspor'un ev sahipliğinde Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi açıklanan bilet fiyatlarını görenler, gözlerine inanamadı. Ev sahibi ve deplasman taraftarları için duyurulan bilet fiyatlarının Şampiyonlar Ligi finalinden daha pahalı olması büyük tepki çekti.

Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 16.00’da Tuzlaspor ile Eyüpspor'un kozlarını paylaşacağı maç öncesi açıklanan bilet fiyatları şaşırttı.

Tuzlaspor, ev sahibi bilet fiyatını 38.500 TL yaparken, misafir tribün bilet fiyatını ise 50 bin TL olarak belirledi.

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının 1’inci kategori bilet fiyatı 15 bin TL iken Tuzlaspor'un belirlediği bilet fiyatları dikkat çekti.

Ev sahibi Tuzlaspor; 33 puanla 13. sırada yer alırken, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı konuk ekip Eyüpspor ise 58 puanla 4. basamakta bulunuyor.

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