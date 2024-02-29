YÖK araştırma burslarını yükseltti

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Uluslararası Araştırma Projeleri kapsamındaki programlardan yararlanan doktora öğrencileri ve araştırmacılara verdiği burs 30 bin TL'ye, ulaşım desteği ise 15 bin TL'ye yükseltildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla geçen yıl başlatılan Uluslararası Araştırma Projeleri’nin burs başvuruları 4 Mart-26 Nisan arasında yapılabilecek. Projeler kapsamında bulunan; Akademik Birikim Programı, Doktora Sonrası Araştırma Programı, Genç Beyinler Programı ve uluslararası bilim insanları için olan Yükseköğretim Kurulu Destek Programından yararlanan doktora öğrencileri ve araştırmacılar 2024 yılı için aylık 30 bin TL, ulaşım desteği olarak ise 15 bin TL burs alacak.

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