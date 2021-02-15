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Eğitim YÖK anket sonuçları belli oldu mu? Üniversiteler açılacak mı?
Eğitim

YÖK anket sonuçları belli oldu mu? Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerde bahar döneminin planlanması amacıyla ve salgın sürecinde yapılan eğitim öğretimin nitelikli olup olmadığını değerlendirmek için YÖK tarafından anket gerçekleştirildi. Akademisyen ve öğrencilerle paylaşılan bu anket sonucunda üniversitelerde eğitim ve öğretimin akıbeti belli olacak. Peki, YÖK anket sonuçları ne zaman açıklanır? YÖK anket sonuçları belli oldu mu? Üniversiteler açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 20:45:00 -
YÖK anket sonuçları belli oldu mu? Üniversiteler açılacak mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçtiğimiz hafta salgın sürecinde online yapılan eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket gerçekleştirilmişti. Anketi tamamlayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, YÖK anket sonuçları ne zaman açıklanır? YÖK anket sonuçları belli oldu mu? Üniversiteler açılacak mı?

YÖK tarafından hazırlanan anket ile salgın sürecinde verilen uzaktan eğitim öğretimin durumu tüm boyutlarıyla değerlendirilmiş olacak. Anket yaparak öğrenci ve akademisyenlerin görüşünü alan YÖK, bu çalışmanın neticesinde uzaktan eğitimin nitelikli olup olmadığını değerlendirecek.

YÖK anket sonuçları belli oldu mu? Üniversiteler açılacak mı?

YÖK anketi 8 Şubat tarihinde başladı ve 11 Şubat tarihinde tamamlandı. Anketin sonuçlarına göre bahar döneminin nasıl planlanacağı da belli olmuş olacak. Anket sonuçları Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar ile de paylaşılarak geniş kapsamlı analiz edilecek.

Anketin sonuçlarının önümüzde günlerde açıklanacağı tahmin ediliyor.

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