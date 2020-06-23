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Aktüel

YÖK 17 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak

Başvurular, bugünden itibaren 8 Temmuz'a kadar yapılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:00:39 -
YÖK 17 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 17 üniversiteye rektör adaylığı başvuruları, bugünden başlayarak 8 Temmuz'a kadar alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde, rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adayların, bugünden itibaren 8 Temmuz mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor.

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