Yoğurtlu yeşil mercimek salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu yeşil mercimek salatası tarifi

Havaların soğumasıyla birlikte baklagillere olan ilgi arttı. Protein yönünden son derece zengin olan kalp ve beyin sağlığı için faydalı olan yeşil mercimeği sofralarınızdan eksik etmemelisiniz. Yeşil mercimekten leziz yemekler yapabileceğiniz gibi enfes salatalar da hazırlayabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Yoğurtlu yeşil mercimek salatası nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Yoğurtlu yeşil mercimek salatası nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı arpa şehriye

1 yemek kaşığı mayonez

2 su bardağı yoğurt

Yarım demek dereotu

5 adet kornişon

Zeytinyağı

Kırmızı toz biber

Yeşil mercimek ve arpa şehriyesini ayrı tencerelerde haşlayın.

Onlar haşlanırken siz kornişonları küp küp doğrayın.

Bu arada dereotlarını da küçük küçük doğrayın.

Ardından kırmızı toz biber ve zeytinyağı hariç tüm malzemeleri karıştırın.

Zeytinyağını tavada ısıtın ve toz biberi içerisine ekleyin.

Kızdırdığınız yağı salatanın üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.