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Yoğurtlu semizotu salatası nasıl yapılır?

Uzmanlar tarafından sık sık tüketilmesi önerilen semizotunun salatasını denemek isterseniz sizde bu tarifi evinizde yapabilirsiniz.

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:02
Yoğurtlu semizotu salatası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 demet semizotu

Yarım kilo yoğurt

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

3-4 diş sarımsak

YAPILIŞI:

Semizotları 5-6 kez çok iyice yıkamalısınız, yıkandıktan sonra semizotunun suları bir süzgeçten süzdürülür.

Suları süzdürülen semizotlarının yaprakları saplarından elle koparılır, kalan sapları bıçakla ince ince doğranır.

Bir tabak alınır ve içine yoğurt konulur daha sonra yoğurt bir kaşık yardımıyla ezilerek içerisine ezilmiş sarımsak, yağ ve semizotları ilave edilerek hafif bir şekilde karıştırılır.

Yoğurtlu semizotu salatası artık hazır.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 15:02
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