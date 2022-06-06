Yoğurtlu meyve karışımı | Yoğurt, böğürtlen, kivi
Tatlı ihtiyacını gideren keyifli bir antikansorojen karışımı tarifler...
Antikansorojen karışımı tarifler
Tatlı ihtiyacını gideren keyifli bir antikansorojen karışımdır. Kivide bulunan kükürt serbest radikalleri ve kanserojen maddeleri toplayıp vücuttan uzaklaştırır
Yoğurt, böğürtlen, kivi
Tarifi
• 150 ml. yoğurt
• 3 kaşık dolusu böğürtlen
• 1 adet kivi
Bütün malzemeyi blender’da karıştırın. Soğuk olarak tüketin.
Besin değeri tablosu
Kalsiyum, fosfor, folik asit, riboflavin, A-B ve C vitamini, probiyotikler, sodyum, lif, potasyum, kükürt, niasin.
Kadın - Aile
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Yoğurtlu meyve karışımı
Malzemeler;
- 3 adet muz
- 3 adet mandalina
- 1 adet portakal
- 1 adet kivi
- 1 adet elma
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı böğürtlen reçeli
Yoğurtlu Meyve Karışımı Tarifi Nasıl Yapılır?
İlk önce meyvelerin hepsini küp küp doğruyoruz, doğradığımız meyveleri bir kaseye koyuyoruz. Yoğurtumuzu bir orta boy kaba alıp karıştırıp içine 2 yemek kaşığı böğürtlen reçeli ilave edip tekrar karıştırıp bir sos haline getirip meyveli kasemizin üzerine döküyoruz.
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