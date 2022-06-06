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Kadın - Aile Yoğurtlu meyve karışımı | Yoğurt, böğürtlen, kivi
Kadın - Aile

Yoğurtlu meyve karışımı | Yoğurt, böğürtlen, kivi

Tatlı ihtiyacını gideren keyifli bir antikansorojen karışımı tarifler...

Yeniakit Publisher
2022-06-06 11:05:00 - 2022-06-06 11:08:29
Yoğurtlu meyve karışımı | Yoğurt, böğürtlen, kivi

Antikansorojen karışımı tarifler

Tatlı ihtiyacını gideren keyifli bir antikansorojen karışımdır. Kivide bulunan kükürt serbest radikalleri ve kanserojen maddeleri toplayıp vücuttan uzaklaştırır

Yoğurt, böğürtlen, kivi

Tarifi
• 150 ml. yoğurt
• 3 kaşık dolusu böğürtlen
• 1 adet kivi

Bütün malzemeyi blender’da karıştırın. Soğuk olarak tüketin.

Besin değeri tablosu

Kalsiyum, fosfor, folik asit, riboflavin, A-B ve C vitamini, probiyotikler, sodyum, lif, potasyum, kükürt, niasin.

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Yoğurtlu meyve karışımı

Malzemeler;

  • 3 adet muz
  • 3 adet mandalina
  • 1 adet portakal
  • 1 adet kivi
  • 1 adet elma
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı böğürtlen reçeli

Yoğurtlu Meyve Karışımı Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce meyvelerin hepsini küp küp doğruyoruz, doğradığımız meyveleri bir kaseye koyuyoruz. Yoğurtumuzu bir orta boy kaba alıp karıştırıp içine 2 yemek kaşığı böğürtlen reçeli ilave edip tekrar karıştırıp bir sos haline getirip meyveli kasemizin üzerine döküyoruz. 

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