Yoğurtlu buğday çorbası nasıl yapılır?
Vazgeçilmez çorbalardan biri olan yoğurtlu buğday çorbası nasıl yapılır?06 Temmuz 2018 Cuma 23:21
MALZEMELER:
1 çay bardağı buğday
2,5 su bardağı su
1 küçük kâse yoğurt
1 çorba kaşığı un
Yarım limon suyu
1 tane yumurta
1,5 yemek kaşığı tereyağı
Toz nane
Tuz
NASIL YAPILIR?
Buğday ve suyu ocağa koyun buğday iyice pişene kadar kaynatın. Bu arada yoğurt, un, limon, yumurta sarısını geniş bir kaba alın ve iyice çırpın. Altını kapattığınız buğday ve su karışımdan bir kepçe alıp hazırladığınız karışıma ilave edin. Daha sonra bu terbiyeyi çorbanıza ekleyin. Bir taşım kaynatıp altını kapatın. Üzerine toz naneyi ve kızgın tereyağını gezdirin.
Afiyet olsun
Not: Tuzu en son atın ve tencerenizin kapağını kapatmayın ki çorbanız kesilmesin. Su az gelirse biraz daha sıcak su ilavesi yapın.
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