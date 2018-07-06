Yoğurtlu buğday çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 çay bardağı buğday

2,5 su bardağı su

1 küçük kâse yoğurt

1 çorba kaşığı un

Yarım limon suyu

1 tane yumurta

1,5 yemek kaşığı tereyağı

Toz nane

Tuz

NASIL YAPILIR?

Buğday ve suyu ocağa koyun buğday iyice pişene kadar kaynatın. Bu arada yoğurt, un, limon, yumurta sarısını geniş bir kaba alın ve iyice çırpın. Altını kapattığınız buğday ve su karışımdan bir kepçe alıp hazırladığınız karışıma ilave edin. Daha sonra bu terbiyeyi çorbanıza ekleyin. Bir taşım kaynatıp altını kapatın. Üzerine toz naneyi ve kızgın tereyağını gezdirin.

Afiyet olsun

Not: Tuzu en son atın ve tencerenizin kapağını kapatmayın ki çorbanız kesilmesin. Su az gelirse biraz daha sıcak su ilavesi yapın.