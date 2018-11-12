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Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın

Yoğurt maskesi ile sizde cildinizi arındırın. Peki, yoğurt maskesi nasıl yapılır? Yoğurtlu peeling yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

12 Kasım 2018 Pazartesi 23:15
Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın

Peeling sayesinde cildini yaz mevsiminin olumsuz etkilerinden arındırabilir, kremleri cildinize daha kolay uygulayabilirsiniz. Peeling’i haftada 1 ya da 2 kez yapmanız yeterli. Ilık bir duş sonrası peeling yapmak ise gözenekler açılacağı için daha etkili. Peeling malzemesini fırça yardımıyla, göz ve ağız çevresini boş bırakacak şekilde uygulamalı ve yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra da ılık suyla güzelce durulanması gerekiyor. Peki, yoğurt maskesi nasıl yapılır?

- Yoğurt, cilt bakımında yaygın olarak kullanılan bir çözümdür. Ciltteki kiri ve ölü deri hücreleri arındırır. Aynı zamanda cildi besler ve güçlendirir.

-2 çay kaşığı yoğurt ile 1 çay kaşığı bal karıştırılır. Pürüzsüz bir kıvama gelen karışım cilde uygulanır. Yaklaşık 15 dakika kadar ciltte bekletilir. Daha sonra cilt soğuk su ile durulanır.

-Uygulama her gün düzenli olarak yapılabilir.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 23:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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