Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın

Peeling sayesinde cildini yaz mevsiminin olumsuz etkilerinden arındırabilir, kremleri cildinize daha kolay uygulayabilirsiniz. Peeling’i haftada 1 ya da 2 kez yapmanız yeterli. Ilık bir duş sonrası peeling yapmak ise gözenekler açılacağı için daha etkili. Peeling malzemesini fırça yardımıyla, göz ve ağız çevresini boş bırakacak şekilde uygulamalı ve yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra da ılık suyla güzelce durulanması gerekiyor. Peki, yoğurt maskesi nasıl yapılır?

- Yoğurt, cilt bakımında yaygın olarak kullanılan bir çözümdür. Ciltteki kiri ve ölü deri hücreleri arındırır. Aynı zamanda cildi besler ve güçlendirir.

-2 çay kaşığı yoğurt ile 1 çay kaşığı bal karıştırılır. Pürüzsüz bir kıvama gelen karışım cilde uygulanır. Yaklaşık 15 dakika kadar ciltte bekletilir. Daha sonra cilt soğuk su ile durulanır.

-Uygulama her gün düzenli olarak yapılabilir.