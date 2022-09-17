Yoğurt kürü ile günde yarım kilo verin! Kilo verdiren kür tarifi

ZENCEFİLLİ YOĞURT KÜRÜ:

Malzemeler:

Aktara gidin, her biri eşit gramda olacak şekilde, örneğin hepsinden yirmişer gram toz tarçın, toz zencefil ve toz zerdeçal alın.

Yapılışı:

Eve gelince bu baharatları cam kavanoz içinde iyice karıştırın, kapağını kapatın. Gece uyumadan üç saat önce bir kaseye 250 gram yani yaklaşık bir su bardağı yoğurdu alın. Yoğurt tam yağlı, ev yapımı yarım yağlı olabilir; hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Yoğurdun içine, cam kavanozdaki baharat karışımından bir tatlı kaşığı ekleyip iyice karıştırın.

Tarçın, zerdeçal ve zencefil eklediğiniz yoğurdu yiyin ve uyuyana bir litre kadar su için. Göbek eritme karışımını uygulayacağınız gün, bir saat boyunca tempolu yürüyüş yapın ve karın eriten egzersizleri 15 dakika yapın ki vücudunuzu yağ yakmak için uyarın.Sabah uyandığınızda karnınızda incelme olduğunu, göbeğinizin erimeye başladığını göreceksiniz. Zencefilli yoğurdun tadı ilk başta hoşunuza gitmeyebilir ama sabah uyandığınızda daha sıkı bir karın görmek daha çok hoşunuza gidecektir.

GÖBEK ERİTME FORMÜLÜ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER:

Göbek eritmek formülünü haftada 2 kez uygulayacaksınız; daha fazlasını yapmayın ki vücudunuz buna alışıp yağ yakmayı durdurmasın. Ayrıca, zencefil çok etkili bir baharattır; fazlası yan etkilere sebep olabilir. Bu yüzden sakın, bir an önce göbeğim gitsin diye her gün zencefilli yoğurt kürü yemeyin; hiçbir işe yaramaz ve yan etkilere sebep olur.

Eğer oldukça büyük bir göbeğiniz veya basenleriniz varsa kürü tekrarlayın, basen veya göbeğiniz eriyene kadar her hafta yapın.Yoğurt kürü sayesinde vücutta eriyen yağın dışarı atılması için, sizi bol bol idrara çıkaracak kadar su için.

Ama günlük toplamda 2 litre su mutlaka için. Bu arada ‘aman ben nasılsa yağ yakma garantili karışımı yiyorum. Canımın istediği her zararlı şeyi yiyeyim’ gibi bir düşünce aklınızda geçiyor olabilir ama sakın bunu yapmayın.

Şekerli, yağlı ve tuzlu gıdalar tamamen yasak! Ama siz bilirsiniz, isterseniz zararlı yiyecekleri yine de yiyin, o kocaman göbek ve basen de olduğu yerde dursun ve siz ayakkabınızı giymek için bile eğildiğinizde nefes nefese kalın, eğilip kalmak zulüm gibi gelsin.

Böylesi mi daha iyi yoksa zencefilli yoğurt kürü yiyip, yürüyüş yapıp o göbekten, yağlardan kurtulmak mı? Sizin bedeniniz, sizin kararınız, sizin mutluluğunuz!

Biz sizin yerinizde olsa göbeksiz, basensiz, yağsız bir hayatı tercih ederdik ki zaten ediyoruz ve çok mutluyuz. Uzman doktorunuz ve Diyetisyeninize mutlaka danışarak yapmanızı, diyetler ve zayıflama kürlerinin kişiye özel olduğunu hatırlatmak isteriz.

Yoğurt kürü ile günde yarım kilo verin!

Yoğurt Kürü İle Günde Yarım Kilo Verin Tarifi İçin Malzemeler

1 Çay kaşığı toz tarçın

1 Çay kaşığı toz zencefil

1 Çay kaşığı zerdeçal

4,5 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı zeytinyağı

Yoğurt Kürü İle Günde Yarım Kilo Verin Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeyi akşam yemeğinden önce hazırlayın,aç karnına yiyin bol su için. Göbek yağ ve ödem artıcı kür ile yaza fit girin. Yoğurt kürünün en belirgin faydaları şunlardır: 1)ödem söktürücüdür 2) karın şişkinliğini giderir 3) göbek ve basendeki yağları giderir 4) genel vücuttan kilo vermeyi sağlar 5) tatlı isteğini keser 6) kısa sürede kilo verdirip motivasyonu güçlendirir 7) bağışıklık sistemini güçlendirir 8) metabolizmayı hızlandırıp zayıflamayı kolaylaştırır.

Tüm malzemeyi karıştırıp, haftada 2 gün 3 gün ara verip, uygulayın.

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