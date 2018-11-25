Yoğurdun üzerine diş macunu yok

Bütün dünya dillerine Türkçe’den aynen geçen ve ceddimizin ilk olarak karınca yumurtasından mayalandırarak yaptığı güzelim yoğurdun yeni yeni meziyetlerini “elin adamı”nın yaptığı araştırmalar ortaya koyuyor.

Japonya’da yapılan ve sonuçları İngiltere’de yayımlanan araştırmalar, şekersiz yoğurdun nefes kokusunu giderdiği, diş taşı ve diş eti iltihaplarını doğal yollardan önlediğini ortaya koydu. 6 hafta boyunca günde bir porsiyon yoğurt yiyenlerin yüzde 80’inde nefes kokusuna yol açan hidrojen sülfit düzeyinin düştüğü görüldü.

İngiliz Diş Sağlığı Vakfı yöneticileri, İngiltere’de her dört kişiden birinin nefes kokusu sorunu bulunduğunu ve her 20 kişiden 19’unun hayatlarının bir döneminde diş eti iltihaplarından çektiğini belirterek, yoğurdun yeni meziyetini sevinçle karşıladı.

Öte yandan Amerika’daki araştırmada ise yoğurdun sağlıklı zayıflamadaki rolü belgelendi. Yoğurt yiyerek zayıflamak isteyenlerin ayrıca, karın bölgelerinde yüzde 81 daha fazla yağ yaktıkları ortaya çıktı.

Tennessee Üniversitesi’nde yapılan araştırma, yoğurt yiyerek kilo verenlerin, aynı zamanda kas kütlesini de koruduklarını gösterdi. Kas kütlesini koruma, diyet yapanlarda önemli bir konu.. Çünkü önemli olan yağı yakmak, kası değil. Kaslar kalori yakmaya yardımcı oluyor, ancak kilo verirken kas kütlesi de kaybediliyor. Bu duruma karşı en iyi çözüm, kalsiyum ve protein ağırlıklı bir diyet, yani yoğurt seçeneği..

Yoğurt yemek antibiyotik zararlarına karşı da faydalı..

Antibiyotik kullananlar, ilacın etkisiyle zarar görebilecek yararlı bakterilerin korunması amacıyla yoğurt yemelidirler.



Zararlı bakterilerin üremesini durdurarak bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlar.

Sindirim sistemini çalıştırır, mide rahatsızlıklarını önler.

Şeker hastaları için yararlı bir besindir, kan şekerini düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

Bağırsak düzensizliklerinin giderilmesine, özellikle çocuk ve yetişkinlerde karşılaşılan ishallerin tedavisine yardımcı olur.

Kanser riskini azaltır, özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Vücuttaki kolesterol miktarının azalmasına yardımcı olur, LDL kolesterolü azaltır.

Kandaki asit baz dengesini sağlıklı hale getirir. Rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Rahat bir uyku için idealdir.