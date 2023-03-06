Yoğurdu zerdeçalla, salatayı maydanozla tüketin! Uzman isim: Çağın hastalığına karşı şifa favorisini açıkladı

Geçmiş dönemlerden beri kanser ve beslenme arasındaki ilişki araştırılıyor. Kanser/beslenme konusundaki araştırmalarıyla ünlü Kanadalı Uzman Dr. Richard Beliveau da bu görüşü savunuyor. Örneğin, maydanoz ve kerevizde bol miktarda bulunan "APİGENİN" maddesinin tümörlerin büyümesi ve yayılması için gerekli kan damarlarının oluşumunu engelleyerek kanserlerle mücadelede bize önemli avantajlar sağlayabileceğini ileri sürüyor.

Hürriyet'te yer alan köşesinde kanser düşmanı besinler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kanser düşmanı besinlerin faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini sıraladı.

KANSER DÜŞMANI BESİNLER

1. ZERDEÇAL: Mükemmel bir iltihap önleyici olmasının yanında kanserli hücrelerle mücadelede de faydalıdır. Benim önerim toz zerdeçalı taze hazırlayıp tüketmenizdir. Mesela yarım bardak yoğurda 1-1,5 çay kaşığı zerdeçal ekleyip üzerine bir tutam karabiber ve bir çay kaşığı sızma zeytinyağı ilave ederek yiyebilirsiniz.

2. MAYDANOZ, NANE, BİBERİYE, FESLEĞEN, KEKİK: Salatalarınızda, çorbalarınızda, zeytinyağlılarınızda olabildiğince sık maydanoz kullanın. Fırsat bulursanız taze hazırlanmış maydanoz suyu da içmeyi ihmal etmeyin.

3. ZENCEFİL: Çok güçlü bir antioksidan ve iltihap önleyicidir. Taze demlenmiş zencefilin kemoterapi ya da radyoterapiye bağlı bulantıları hafifletmeye de yardımcı olabileceği belirtiliyor. Zencefili rendeleyerek de sebze yemeklerine, salatalara ekleyebilirsiniz. Ama genel tavsiye küçük bir zencefil parçasını julyen usulüyle demleyip 10-15 dakika kaynar suda tutmak ve sıcak olarak içmektir.

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4. LAHANA, KARNABAHAR, TURP, SOĞAN, SARIMSAK, PIRASA: Bu sebzeler de son derece güçlü antikanser sebzeler. Bunlardan da faydalanmanızı tavsiye ederim.

5. BİTTER ÇİKOLATA: Yüzde yetmişin üzerinde kakao içeren çikolataların sağlığa zararı değil, faydası oldukları bilinir, özellikle de antikanser ve yaşlanma karşıtı güçleri kabul edilir. Çünkü bitter çikolata tam bir polifenol deposudur. 25 gramlık küçük bir bitter çikolata parçasında bir kadeh kırmızı şaraptakinden iki kat fazla ve bir fincan yeşil çaydakine eşdeğer polifenol bulunur. Yine bir not: Sütlü çikolatadan kaçının çünkü çikolatanın sütle karıştırılması içindeki yararlı güçleri azaltıyor.