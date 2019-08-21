Yoğun yağmur konser iptal ettirdi Çorum Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilecek olan mahalle konseri yoğun yağmur yağışı sonrasında iptal edildiği açıklandı.

Çorum Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilecek olan mahalle konseri yoğun yağmur yağışı sonrasında iptal edildiği açıklandı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ’Bugün Rüstem Eren Parkımızda "5 Mahalle 5 Konser" etkinliklerimiz kapsamında Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallemizde yerel sanatçılarımız Özcan Serpinli ve Funda & Nurullah Özel tarafından verilecek konserimiz yağmur dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

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