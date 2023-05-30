Yoğun siyaset arasında bu da gündem oldu! Anne kuşun yavruları için ölümüne çırpınışı...
Sosyal medyada viral olan bir videodaki anne kuşun yavruları için çırpındığı anlar izleyenleri duygulandırdı.
Tarımla uğraşan bir vatandaşın kaydedip paylaştığı videoda, bir anne kuşun ölümü pahasına yavrularının doğacağı yumurtaları korumak için mücadele ettiği anlar yer aldı.
Yumurtalarının traktör tarafından ezileceğini anlayan kuş, kanatlarını gererek yüksek sesle ötmeye başladı.
Çiftçi, durumu fark edince o anları kaydetti.
İzleyenleri duygulandıran görüntü, yoğun siyaset gündeminde sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.
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