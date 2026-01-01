Yoğun kar yağışını umursamadan yürüdüler! "Eğlence değil, vicdan zamanı"

Kudüs Kardeşlik Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek, "Dünyada çocuklar katledilirken eğlence masum değildir" denilerek, yılbaşı kutlamalarına tepki gösterildi.

Malatya'da Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından, "Eğlence değil, vicdan zamanı; dünyada çocuklar katledilirken eğlence yakışmaz" sloganıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Doğa Cadde önünde toplanan vatandaşlar, Gazze ve HAMAS'a destek sloganları atarak, siyonist işgalcileri lanetledi. Kalabalık, sloganlar eşliğinde Sümer Camii yanındaki AVM önüne kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklamasını Kudüs Kardeşlik Platformu adına Özmen Düz okudu.

Özmen Düz, açıklamasında toplumsal vicdanın köreltilmeye çalışıldığını vurgulayarak, “Bugün burada; öz değerlerimizden koparılmaya, bize ait olmayan bir kültürün içine hapsedilmeye karşı vakur bir duruş sergilemek için toplandık. Bizim derdimiz zamanın akışıyla değil, o zamanın nasıl ve ne uğurda harcandığıyladır." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle devam eden Düz, "Rabbimiz Kur'an’da, 'Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve her nefis yarın için ne hazırladığına baksın.' buyuruyor. Bizler bu gece, 'yarın için ne hazırladık?' sorusunun muhasebesini yapmak için buradayız." dedi.

"Bize ait olmayan bir kültür dayatılıyor"

Toplumlara yabancı yaşam tarzlarının dayatıldığını ifade eden Düz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kökü mazide olan bir medeniyetin evlatlarıyız. Kendi bayramları, kendi özel günleri olan bir milletiz. Ancak modern dünya, 'eğlence' adı altında bize yabancı bir yaşam biçimini dayatıyor. Başkalarının kutsallarını sahiplenmek, bir toplumun kültürel hafızasını yitirmesidir."

Hazreti Peygamber'imizin bir hadisini hatırlatan Düz, "Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) 'Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır.' buyurmuştur. Bizler faydasız işlerden yüz çeviren bir inancın mensuplarıyız." diye konuştu.

"Gazze yanarken eğlence masum değildir"

Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çeken Özmen Düz, konuşmasının en dikkat çeken bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Filistin yanıyor. Gazze'de çocuklar büyümeden ölüyor. Anneler yeni yıla umutla değil, evlatsız giriyor. Babalar enkaz başında bir ses arıyor. Böyle bir dünyada eğlence masum değildir. Susmak tarafsızlık değildir. Normalleşmek insanlık değildir."

"Hangi yüzle kutlama yapabiliriz"

Yemen, Doğu Türkistan, Arakan ve Afrika'daki zulümlere de değinen Düz, "Bir çocuğun çığlığı gökyüzünü yırtarken, bir annenin feryadı geceyi delerken hangi yüzle kutlama yapabiliriz?" dedi.

"Biz umuda değil, zulme karşıyız"

Düz, "Biz neşeye düşman değiliz. Biz umuda karşı değiliz. Biz zulüm varken eğlenceyi, kan akarken sessizliği, adaletsizlik varken kayıtsızlığı reddediyoruz. Bir çocuk gülmeden kimse gülemez. Yeryüzünde adalet sağlanmadan hiçbir yıl 'iyi' olamaz." şeklinde konuştu.

"Filistin özgür olana kadar susmayacağız"

Açıklamanın sonunda küresel güçlere ve İslam ülkelerine de çağrıda bulunan Düz, "Zulüm ile abad olanın sonu berbat olur. Filistin özgür olana kadar, dünyada zulüm bitene kadar susmayacağız, unutmayacağız, normalleşmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Düz, konuşmasını, "Gelin bu geceyi bir uyanış gecesi yapalım. Bir yılı günahla bitirmek değil, tövbe ile yeni bir yıla 'Bismillah' demek bize yakışır." sözleriyle tamamladı.

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

