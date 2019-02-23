Yoğun kar yağışı yüzünden otobüs devrildi! Yaralılar var Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Vize istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü devrilmesi sonucu kazada 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri yok Kaza, 12.00 sıralarında Tekirdağ'ın Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Saray Vize yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saray'dan Vize istikametine gitmekte olan 59 RT 978 plakalı yolcu otobüsü Ayaspaşa Köprüsü çıkışında yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada Emre T, Mustafa K, Nermin T, Burçin D. ve İlayda T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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