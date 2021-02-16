  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yoğun kar yağışı TEM'de trafiği felç etti
Gündem

Yoğun kar yağışı TEM'de trafiği felç etti

Kocaeli’de etkili olan kar yağışı sebebi ile TEM Otoyolu ulaşıma kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 05:04:00 -
Yoğun kar yağışı TEM'de trafiği felç etti

Kocaeli genelinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Yoğun kar TEM Otoyolu’nda trafiği felç etti.

TEM Otoyolu ulaşıma kapandı. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

Araçlar yolda kaldı

Otoyolun Bekirdere Viyadüğünde seyir halinde olan araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, vatandaşlar mahsur kaldı. Saat 01:20 sıralarında kapatılan yolda araç sürücüleri, yolun açılmasını bekliyor.

Yağış ve buzlanma sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?
Gündem

Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Ülkemizi beyaza boyayan kar yağışları vatandaşları sevindirdi. Özellikle İstanbul’da yağan kar, İstanbul barajlarının dolmasına da çok etkil..
Turunçgil ihracatında Rusya ilk sırada
Ekonomi

Turunçgil ihracatında Rusya ilk sırada

Türkiye’den 2021 Ocak ayında 245 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 128 milyon dolar gelir elde edildi.
İran'dan kafa karıştıran Türkiye açıklaması
Dünya

İran'dan kafa karıştıran Türkiye açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, terör örgütü PKK'nın Türk vatandaşlarına yönelik küstah eylemini kınarken Irak'ın toprak bü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay