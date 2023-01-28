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Gündem Yoğun kar yağışı! 245 köy yolu ulaşıma kapandı
Gündem

Yoğun kar yağışı! 245 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’de etkili olan kar nedeniyle, İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 16:39:00 -
Yoğun kar yağışı! 245 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından ulaşıma aksamalar meydana gelirken, il ve ilçelere bağlı birçok köy yolu da kar nedeniyle kapandı. Kar yağışının ardından il ve ilçelere bağlı köylerde karla mücadele çalışması başlatan İl Özel İdaresi, kar nedeniyle kapanan köylerin yolları açmaya devam ediyor.

245 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kar yağışı sonrası 245 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Söz konusu bölgelerde çalışmaların devam ettiğini bildiren Üçgül, "İlimizde etkisini gösteren kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 245 köy yolumuzun ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 3 bin 400 kilometre uzunluğundaki yol ağımızda karla mücadele çalışmalarını yürüten ekiplerimize kolaylıklar dilerim" dedi.

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