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Gündem Yoğun kar geliyor! Meteoroloji İstanbul'u listeye aldı
Gündem

Yoğun kar geliyor! Meteoroloji İstanbul'u listeye aldı

Türkiye baharı yaşarken 12 Şubat 2021 cuma günü yeniden kara kışa dönecek. Hava sıcaklığı 10 derecen fazla düşüş gösterecek. İstanbul dahil bir çok il kar yağışı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 12:00:00 -
Yoğun kar geliyor! Meteoroloji İstanbul'u listeye aldı

Türkiye bu hafta yeni bir soğuk havanın etkisine giriyor. Bahar tadındaki hava değişecek ve 12 Şubat cuma gününden itibaren kar yağışı başlayacak. Meteorolojinin yayınladığı haftalık hava durumu tahminine göre kar yağışı Balkanlar üzerinden gelecek ve İstanbul dahil bir çok ilde etkili olacak.

Cuma günü hava sıcaklığı 15 derece civarında düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'dan da kar yağışı müjdesi geldi.

Uçar'ın açıklamalarına göre Türkiye'ye kar yağışı Balkanlar üzerinden geliyor. Karlı hava 12 Şubat cuma günü yurda giriş yapacak. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin oldukça altına inecek.

Ahmet Uçar yeni soğuk hava dalgasının İstanbul'a da kar bırakacağını söyledi.

Uçar şu bilgileri verdi:

"İstanbul’da cuma günü meydana gelecek kuvvetli yağmurun ardından soğumayla birlikte yağışın kıyılarda karla karışık yağmura kentin iç ve yüksek kesimlerinde ise kar şekline dönmesini bekliyorum. Pazar gününden itibaren soğuk hava üzerine gelecek yeni sistemler ile İstanbul ve Marmara Bölgesinde Kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyorum."

12 Şubat 2021 cuma günü hava durumu

Meteorolojinin sitesinden yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre de 12 Şubat cuma günü hava sıcaklıkları hızlı bir düşüş gösterecek. Mevsim normallerinin 10 derece üstünde seyreden sıcaklık 3-4 dereceye inecek. Havanın soğuması ile birlikte ilk kar yağışı Trakya ve Marmara bölgesinde görülecek.

13 Şubat 2021 cumartesi günü hava durumu

Kar yağışı cumartesi günü yurdun iç ve kuzey kesimlerini etkileyecek. Sivas, Tokat, Yozgat, Kastamonu dahil bir çok ilde kar yağışı bekleniyor.

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