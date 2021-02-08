Yoğun kar geliyor! Meteoroloji İstanbul'u listeye aldı

Türkiye bu hafta yeni bir soğuk havanın etkisine giriyor. Bahar tadındaki hava değişecek ve 12 Şubat cuma gününden itibaren kar yağışı başlayacak. Meteorolojinin yayınladığı haftalık hava durumu tahminine göre kar yağışı Balkanlar üzerinden gelecek ve İstanbul dahil bir çok ilde etkili olacak.

Cuma günü hava sıcaklığı 15 derece civarında düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'dan da kar yağışı müjdesi geldi.