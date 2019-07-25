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Yoğun bakımda da yatsan nafaka alıyorlar!

Nice yuvaların yıkılmasına sebep olan nafaka zulmü, felç geçirip yoğun bakımda yatan mağdurun ailesini de dinamitlemek üzere.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:15
Yoğun bakımda da yatsan nafaka alıyorlar!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine alınacak yasal düzenlemeler arasında yer alan, ‘nafaka ödeme sistemi’ ile ilgili yasal değişiklik geciktikçe, süresiz nafakazedelerin hayatları kararıyor. Nafaka mağdurlarından biri olan Vedat A’nın eşi Yeşim A. nafaka yüzünden başlarına gelen sıkıntıları Akit’e anlattı. Yalova’da ikamet eden Yeşim A. nafaka ödemeleri yüzünden başından geçenleri şöyle anlattı: “Eşim 1991 yılında önceki eşinden ayrılmış. 2012 yılında da biz yuva kurduk. Şu anda 7 yaşında bir oğlumuz var. Kocamın eski eşine, ev, araba filan geçmiş ama delil isteniyor. Geçmişte nafakayı hiç talep etmiyordu. Çocuğumuz olduktan sonra eski eşi bir anda nafaka almak istedi. Aşağı yukarı 6 yıldır nafaka artırım davaları ile uğraşıyoruz. Nafaka, 385 TL’ye çıktı. Avukat parası yetiştiremiyoruz. 1 TL bile nafaka artsa karşı tarafın avukat parasını ödüyoruz. Ödemeyi bir gün geciktirsek avukat icraya veriyor. Bu olaylardan sonra birden eşimde tümör çıktı ve ameliyat oldu. Çünkü ekonomik olarak, artık hem çocuğa, hem kendi evine, hem de geçmişteki kadına yetemiyordu. Her yıl artırım davası yüzünden 6-7 bin TL avukatlık parası ödememiz gerekiyor. Bu da bizi altından kalkamayacağımız duruma sürüklüyor. Eşime felç geldi ve şu anda yoğun bakımda yatıyor. 3-4 gün geçmiş bir nafaka ödemesinin üzerine icraya vermişler. Bin 500 TL civarında bir borç geldi. Biz de ona kredi buna kredi derken yetemedik. Ben de bu yüzden eski eşine çok kızıyorum. Benim çocuğumun, eski eşin yüzünden babasız kalma olasılığı çok yüksek. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum.

Yaşanan aile dramına ilişkin açıklamalarda bulunan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan da, “Şuan adaletsizlik yüzünden bir can daha heba oluyor. Bir canı  kaybederken TBMM uyuyor, bakanlarımız sağır, muhalefet vurdumduymaz. Süresiz Nafaka ve Çocuk Haczi adaletsizliği son bulsun diye kaç can daha yitirilmeli?” şeklinde tepki gösterdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:15
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  11. Çocuk Haczi

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