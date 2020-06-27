Yoğun bakıma alınmıştı! Mahmud Efendi hakkında flaş açıklama
Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi'nin yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı. İsmailağa cemaatinden yeni açıklama geldi.
İsmailağa Cemaati'nin lideri, Nakşibendi Tarikatı Şeyhi büyük İslam alimi Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi hazretleri yoğun bakıma alınmıştı.
İsmailağa cemaatinden Mahmud Efendi'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi.
İsmailağa Camii sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mahmud Efendi'nin durumunun düne göre daha iyi olduğu ve olumlu yönde geliştiği duyuruldu.
İşte yapılan o açıklama: