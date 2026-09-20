Yoğrulmayan ekmek... Yapılan bu yol şaşırtıyor: En güvenli listeye girdi! 'Neler oluyor böyle' dedirten ekmek

Malzemeler :

1 kg. un

750 ml. ılık su

2 yemek kaşığı zeytin yağı

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı kavrulmuş susam

1 paket instant maya

Yapılışı :

Su, maya, zeytinyağı yoğurma kabına alınıp karıştırılır. Diğer malzemeler de eklenip kaşıkla karıştırılarak oldukça yumuşak bir hamur elde edilir. Üzeri kapatılarak en az 12 saat, en çok 24 saat buzdolabında bekletilir. Buzdolabından alınan hamur hafifçe un serpilmiş tezgaha boşaltılır. Elle nazik şekilde ortaya doğru toplanarak katlama işlemi yapılır, ters çevrilerek ekmek biçimi verilir. Kullanılacak tencereyle orantılı yağlı kağıt serilmiş bir cam kasede en az 30 dakika ılık bir ortamda bekletilir. (Oda ısısına göre mayalanma süresi değişebilir, hamur iki katı kabarmış olmalı.)Ekmeğin üzerine keskin bir bıçakla çizikler atılır. 250 derecede ısıtılmış döküm tencereye yağlı kağıt ile birlikte yerleştirilir. Fırına ısıya dayanıklı bir kase içinde su konulur, tencerenin kapağı kapalı olarak 250 derecede 30 dakika pişirilir. Bu süre sonunda tencerenin kapağı açılır, fırındaki su kabı dışarı alınır. Fırın ısısı 180 dereceye düşürülüp (tencerenin üstü açık şekilde) 1 saat daha pişirilir. Pişen ekmek fırından alınıp soğumaya bırakılır. İyice soğuyunca dilimlenerek servis yapılır.

Afiyet olsun.