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Oltaya takılanı görünce sevinçten dört köşe oldu!

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Oltaya takılanı görünce sevinçten dört köşe oldu!

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde balıkçılık yapan Enes Çukur isimli vatandaşın ağına 45 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı takıldı.

#1
Foto - Oltaya takılanı görünce sevinçten dört köşe oldu!

İlçe merkezinde sportif olta balıkçılığı yapan Enes Çukur, Emre Gamsızoğlu ve Erdi Gamsızoğlu, Bozkurt köyü yakınlarından geçen Kızılırmak’ta balık avına çıktı.

#2
Foto - Oltaya takılanı görünce sevinçten dört köşe oldu!

Bir süre sonra oltaya büyük bir balığın takıldığını fark eden 3 balıkçı, kıyıya çıkarmak için mücadele etti. Yaklaşık 1 metre 90 santimetre uzunluğunda ve 45 kilo ağırlığındaki yayın balığı, uzun uğraşların ardından sudan çıkarıldı.

#3
Foto - Oltaya takılanı görünce sevinçten dört köşe oldu!

YARIM SAAT SUDAN ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞTILAR Balığı tutma anlarını anlatan Enes Çukur, "Sportif olta balıkçı olarak Kızılırmak’a gitmiştik. Arkadaşım Emre Gamsızoğlu ve Erdi Gamsızoğlu ile birlikteydik. 1,90 boyunda, 45 kilo ağırlığındaki balık, Emre arkadaşımızın oltasına denk geldi. Yaklaşık yarım saat boyunca bizi uğraştırdı. Sonunda maşallah bu balığı yakaladık. Daha önce bu kadar büyük balık yakalamamıştım. Hepimiz heyecanlıydık. Bu kadar büyük olduğunu da düşünmemiştik. Bizi çok uğraştırdı ama sonunda değdi." dedi.

#4
Foto - Oltaya takılanı görünce sevinçten dört köşe oldu!

"NASİPTE BU KUZU VARMIŞ" Balığı yakalayan Emre Gamsızoğlu ise "Nasipte bu kuzu varmış. 1,90 boyunda, 45 kilo. Oltamıza nasip geldi. Yaklaşık 15-20 dakika kadar yordu bizi ama sonunda aldık. Daha önce balık yakaladık ama bu kadar büyüğü yoktu. Biz bunu hobi olarak yapıyoruz. Sürekli balığa gidiyoruz. Balık tutan arkadaşlardan ağ ve çok kancalı yöntemleri kullanmamalarını, olta balıkçılığı yapmalarını istiyoruz. Kısmette varsa balık oltaya zaten geliyor." diye konuştuk.

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