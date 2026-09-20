Almanya’daki Türkler için kimlik alarmı: Siyasette yükselirken köklerinden mi kopuyorlar?

Almanya’da Türk kökenli siyasetçilerin Federal Meclis’ten eyalet yönetimlerine kadar yükselmesi bir başarı hikâyesi olarak görülüyor. Ancak Prof. Dr. Ali Seyyar, meselenin madalyonun diğer yüzüne dikkat çekiyor: Türk ve Müslüman kimliğiyle Avrupa siyasetinde yükselen bazı isimler, siyasi kariyerleri ilerledikçe kendi kültürel ve dini köklerinden uzaklaşıyor. Seyyar’a göre asıl soru şu: Ortada gerçek bir entegrasyon mu var, yoksa kimliklerin zaman içerisinde eritildiği bir asimilasyon süreci mi?

Almanya’da 1960’lı yıllarda başlayan işçi göçünün üzerinden onlarca yıl geçti. Bir zamanlar Anadolu’nun köylerinden, kasabalarından ve şehirlerinden Almanya’ya çalışmak için giden ilk neslin çocukları ve torunları bugün Alman siyasetinin en üst makamlarında yer alıyor.

Federal Meclis’te milletvekilleri, eyalet parlamentolarında temsilciler, belediye başkanları ve hükümetlerde bakanlar bulunuyor.

İlk bakışta tablo, Almanya’daki Türk toplumunun siyasi ve sosyal hayata katılımının güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ancak Prof. Dr. Ali Seyyar’ın kaleme aldığı değerlendirme, bu başarı tablosunun arka planında çok daha kritik bir soru bulunduğuna dikkat çekiyor:

Türk kökenli siyasetçiler Alman toplumuna entegre olurken kendi kimliklerini ne kadar koruyabiliyor?

Siyasette yükselmenin bedeli kimlikten vazgeçmek mi?

Seyyar’ın değerlendirmesinde özellikle Almanya siyasetinde yükselen Türkiye kökenli isimler üzerinden dikkat çekici bir kimlik tartışması yürütülüyor.

Yazıda, Almanya’daki siyasi sistem içerisinde yükselen bazı Türk kökenli siyasetçilerin zaman içerisinde Türk-İslam kültürüyle bağlarının zayıfladığı ve seküler Batı değerleriyle daha güçlü bir aidiyet kurduğu savunuluyor.

Bu durumun yalnızca bireysel bir tercih olmadığı, Almanya’daki Türk toplumunun geleceği açısından sosyolojik sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Seyyar’ın dikkat çektiği temel ayrım ise entegrasyon ile asimilasyon arasında.

Entegrasyon; kişinin yaşadığı ülkenin hukukuna uyması, toplumsal hayata katılması ve ortak yaşamın parçası olması anlamına gelirken, kişinin kendi dilini, tarihini, kültürünü ve inancını muhafaza etmesi de bu anlayışın önemli bir unsuru olarak ele alınıyor.

Asimilasyon ise kişinin zaman içerisinde kendi kültürel ve manevi köklerinden uzaklaşması ve baskın kültür içerisinde erimesi olarak tanımlanıyor.

Cem Özdemir üzerinden çarpıcı örnek

Bu tartışmanın merkezine yerleştirilen isimlerden biri Cem Özdemir.

Türkiye kökenli bir ailenin çocuğu olan Özdemir, Almanya siyasetinde uzun yıllar boyunca yükselerek 13 Mayıs 2026’da Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı görevine geldi.

Özdemir’in siyasi kariyeri, Almanya’da Türkiye kökenli bir kişinin ulaşabileceği siyasi makamların ne kadar genişlediğini gösteren önemli örneklerden biri.

Ancak Seyyar açısından mesele yalnızca makam değildir.

Asıl mesele, bu makamlara ulaşırken kişinin hangi kimliği temsil ettiği ve kendi kökleriyle nasıl bir ilişki kurduğu sorusudur.

Yazıda Özdemir’in kendisini tanımlama biçimi de bu açıdan eleştirel bir bakışla değerlendiriliyor. Seyyar, “kültürel Müslüman” gibi tanımlamaların İslam’ın hayatın bütününü kuşatan yönünü geri plana ittiğini savunuyor.

Türk kökenli siyasetçiler siyasetin her kanadında

Almanya’daki Türkiye kökenli siyasi temsil yalnızca Yeşiller Partisi ile sınırlı değil.

SPD’den Aydan Özoğuz uzun yıllardır Federal Meclis’te görev yaparken, CDU’dan Serap Güler de Alman siyasetinde üst düzey görevler üstlenen Türkiye kökenli isimler arasında bulunuyor.

Sol Parti, Yeşiller, SPD ve CDU gibi farklı siyasi geleneklerde Türkiye kökenli siyasetçilerin bulunması, Almanya’daki Türk toplumunun siyasi hayatın neredeyse bütün alanlarına yayıldığını gösteriyor.

Ancak Seyyar’ın yazısında dikkat çekilen nokta tam da burada ortaya çıkıyor:

Siyasi temsilin artması, kültürel temsilin de arttığı anlamına geliyor mu?

“Türk ismi taşıyan ama Türk-İslam kimliğinden uzaklaşan profil”

Yazıda özellikle bazı Türkiye kökenli siyasetçilerin, kendi toplumlarının geleneksel değerleriyle çatışan seküler ve liberal politikaların savunuculuğunu yaptığı ileri sürülüyor.

Aile yapısı, dinin kamusal alandaki konumu, dini eğitim, LGBT politikaları ve kültürel değerler bu tartışmanın başlıca başlıklarını oluşturuyor.

Seyyar’a göre siyasi sistem içerisinde kabul görmek ve yükselmek adına kendi toplumunun değerlerinden uzaklaşan bir siyasi profil ortaya çıkıyor.

Bu nedenle mesele yalnızca birkaç siyasetçinin kişisel tercihi olarak değil, Almanya’da yaşayan milyonlarca insanın gelecek nesillerine ilişkin daha büyük bir kimlik meselesi olarak ele alınıyor.

“Almanya’ya uyum başka, kendi kimliğini terk etmek başka”

Yazının temel mesajı burada düğümleniyor.

Bir ülkede yaşamak, o ülkenin kanunlarına uymak ve toplumsal hayata katılmak başka; kendi tarihinden, kültüründen ve inancından kopmak başka.

Seyyar, Almanya’daki Türk toplumunun önündeki en büyük tehlikelerden birinin bu iki kavramın birbirine karıştırılması olduğunu savunuyor.

Çünkü bir toplumun yaşadığı ülkeye uyum sağlaması, kendi hafızasını silmesini gerektirmiyor.

Tam tersine, kendi kimliğini koruyarak toplumsal hayata katılabilmek, güçlü bir diaspora bilincinin temel unsurlarından biri olarak görülüyor.

Gelecek nesiller için kritik soru

Almanya’daki ilk nesil Türk işçileri, yanlarında yalnızca bavullarını değil; dillerini, dinlerini, aile yapılarını, geleneklerini ve Anadolu’dan taşıdıkları kültürel hafızayı da götürdü.

Bugün onların torunları Alman siyasetinin en üst makamlarında.

Fakat geride cevaplanması gereken kritik bir soru bulunuyor:

Bu nesiller Alman toplumuna dahil olurken Türk ve Müslüman kimliklerini de aynı güçle taşıyabilecek mi?

Prof. Dr. Ali Seyyar’ın değerlendirmesi, tartışmayı tam da bu noktaya taşıyor.

Almanya’daki Türk toplumunun siyasi olarak görünür hâle gelmesi elbette önemli. Ancak siyasi makamların artması, kültürel kimliğin korunacağı anlamına kendiliğinden gelmiyor.

Asıl mesele, başarı ile köksüzleşme arasındaki çizginin nerede başladığı.

Seyyar’ın ortaya koyduğu perspektife göre Almanya’daki Türk toplumunun geleceği, yalnızca daha fazla milletvekili, belediye başkanı veya bakan çıkarmasına değil; siyasi ve toplumsal hayata katılırken kendi kültürel ve manevi kimliğini koruyabilmesine de bağlı.

Bu nedenle Almanya’daki Türkler açısından tartışılması gereken soru yalnızca “Siyasette ne kadar güçlendik?” değil.

“Güçlenirken neyimizi kaybettik?”

Mirat Haber