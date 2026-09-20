Çok az kişi biliyor: Mürdüm eriğini herkes yiyor ama.. Bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı

Mürdüm eriğinin en çok tercih edilen kullanım alanlarının başında reçel geliyor. Hafif ekşi aroması sayesinde reçelde dengeli bir tat oluşturuyor. Komposto olarak hazırlandığında ise sıcak veya soğuk şekilde tüketilebiliyor. Mürdüm eriği ayrıca marmelat, sos, kek ve tatlılarda da kullanılabiliyor. Fazla olgunlaşan meyveler ise püre haline getirilerek farklı tariflerde değerlendirilebiliyor. Meyvenin kendisi besleyici özellikler taşısa da reçel ve komposto hazırlanırken eklenen şeker miktarı önem taşıyor. Fazla şeker kullanılması, ürünün kalori ve serbest şeker içeriğini ciddi şekilde artırabiliyor. Bu nedenle mürdüm eriğinin faydalı özelliklerinden yararlanmak isteyenler için taze meyve olarak tüketmek veya tariflerde eklenen şekeri azaltmak daha dengeli bir seçenek olabilir. Mürdüm eriği seçerken kabuğunun canlı, gergin ve ciddi ezikler içermemesine dikkat edilebilir. Hafif yumuşamış ancak dağılmamış meyveler genellikle tüketim için uygun olgunluğa ulaşmış oluyor. Buzdolabında saklanan mürdüm eriklerinin tüketilmeden hemen önce yıkanması ise meyvenin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabilir. Mürdüm eriğinin hafif ekşi tadı reçelde oldukça dengeli bir lezzet oluşturuyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik tarif şöyle: Malzemeler 1 kilogram mürdüm eriği 750-800 gram toz şeker Yarım limonun suyu İsteğe bağlı 1 çay bardağı su MÜRDÜM ERİĞİ REÇEL TARİFİ Mürdüm eriklerini iyice yıkayın, çekirdeklerini çıkarıp ikiye ya da dörde bölün. Erikleri geniş bir tencereye alın, üzerine şekeri dökün ve mümkünse 3-4 saat, tercihen bir gece bekletin. Erikler suyunu bıraktığında tencereyi orta ateşe alın. Kaynamaya başladıktan sonra oluşan köpükleri alın ve yaklaşık 25-35 dakika pişirin. Reçel kıvam almaya başladığında limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Reçelin kıvamını kontrol etmek için soğuk bir tabağa birkaç damla damlatabilirsiniz. Damla hemen yayılmıyorsa reçel hazır demektir. Sıcakken steril kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatın. Püf noktası: Mürdüm eriğinin kendine özgü aromasını korumak için çok uzun süre kaynatmayın. Daha az tatlı bir reçel için şeker miktarını 650-700 grama kadar düşürebilirsiniz; ancak bu durumda buzdolabında saklamak daha uygun olur. Pek çok kişinin bilmediği asıl büyük faydası; hücresel yaşlanmayı ve kemik kaybını durdurucu (osteoporozu önleyici) etkisidir