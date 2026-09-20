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Çok az kişi biliyor: Mürdüm eriğini herkes yiyor ama.. Bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı

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Çok az kişi biliyor: Mürdüm eriğini herkes yiyor ama.. Bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı

Mürdüm eriğinin sağlığınız için ne gibi faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Sonbahar tezgâhlarının mor renkli meyvesi mürdüm eriğinin tam da mevsimi gelmişken bol bol tüketmek isteyeceğiniz mürdüm eriği sağlık için faydalı yalnızca reçel ve kompostolarda kullanılan bir meyve değil. Lif, C vitamini ve mor rengini veren antioksidan bileşenleriyle beslenmeye değerli katkılar sağlayabiliyor. İşte mürdüm eriği reçelinden faydalarına kadar tüm bilgiler…

#1
Foto - Çok az kişi biliyor: Mürdüm eriğini herkes yiyor ama.. Bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı

Mürdüm eriği, sonbaharda tezgâhların en çok ilgi gören meyveleri arasında yer alıyor. Kendine özgü mor rengi, mayhoş tadı ve farklı tariflerde kullanılabilmesiyle dikkat çeken mürdüm eriği; reçel, komposto ve marmelat yapımında sıkça tercih ediliyor.

#2
Foto - Çok az kişi biliyor: Mürdüm eriğini herkes yiyor ama.. Bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı

Lif, C vitamini ve antioksidan bileşenler içeren bu meyvenin özellikle koyu renkli kabuğu da besin değeri açısından öne çıkıyor. Peki, mürdüm eriğinin faydaları neler, nasıl tüketilmeli ve alırken nelere dikkat edilmeli? İşte mürdüm eriği hakkında merak edilenler... MÜRDÜM ERİĞİNİN MOR RENGİNİN SIRRI Eylül ayıyla birlikte tezgâhlarda daha sık görülmeye başlayan mürdüm eriği, kendine özgü rengi ve mayhoş tadıyla dikkat çekiyor. Ancak bu meyvenin en dikkat çekici özelliklerinden biri kabuğunda saklı.

#3
Foto - Çok az kişi biliyor: Mürdüm eriğini herkes yiyor ama.. Bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı

Mürdüm eriğinin koyu mor renginde antosiyanin adı verilen doğal bitkisel pigmentler önemli rol oynuyor. Antosiyaninler, meyve ve sebzelerde bulunan antioksidan özellikli bileşikler arasında yer alıyor. Bu nedenle mürdüm eriğini mümkün olduğunca kabuğuyla tüketmek, meyvenin doğal bileşenlerinden daha fazla yararlanmayı sağlayabiliyor.

#4
Foto - Çok az kişi biliyor: Mürdüm eriğini herkes yiyor ama.. Bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı

Mürdüm eriği, lif içeren meyvelerden biri. Lifli besinler bağırsakların normal çalışmasına katkıda bulunurken tokluk hissinin daha uzun sürmesine de yardımcı olabiliyor. Özellikle dengeli bir beslenme düzeninin parçası olarak tüketildiğinde mürdüm eriği hem tatlı ihtiyacını karşılayabilecek hem de meyve tüketimini artırabilecek alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Çok az kişi biliyor: Mürdüm eriğini herkes yiyor ama.. Bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı

Mürdüm eriğinin en çok tercih edilen kullanım alanlarının başında reçel geliyor. Hafif ekşi aroması sayesinde reçelde dengeli bir tat oluşturuyor. Komposto olarak hazırlandığında ise sıcak veya soğuk şekilde tüketilebiliyor. Mürdüm eriği ayrıca marmelat, sos, kek ve tatlılarda da kullanılabiliyor. Fazla olgunlaşan meyveler ise püre haline getirilerek farklı tariflerde değerlendirilebiliyor. Meyvenin kendisi besleyici özellikler taşısa da reçel ve komposto hazırlanırken eklenen şeker miktarı önem taşıyor. Fazla şeker kullanılması, ürünün kalori ve serbest şeker içeriğini ciddi şekilde artırabiliyor. Bu nedenle mürdüm eriğinin faydalı özelliklerinden yararlanmak isteyenler için taze meyve olarak tüketmek veya tariflerde eklenen şekeri azaltmak daha dengeli bir seçenek olabilir. Mürdüm eriği seçerken kabuğunun canlı, gergin ve ciddi ezikler içermemesine dikkat edilebilir. Hafif yumuşamış ancak dağılmamış meyveler genellikle tüketim için uygun olgunluğa ulaşmış oluyor. Buzdolabında saklanan mürdüm eriklerinin tüketilmeden hemen önce yıkanması ise meyvenin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabilir. Mürdüm eriğinin hafif ekşi tadı reçelde oldukça dengeli bir lezzet oluşturuyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik tarif şöyle: Malzemeler 1 kilogram mürdüm eriği 750-800 gram toz şeker Yarım limonun suyu İsteğe bağlı 1 çay bardağı su MÜRDÜM ERİĞİ REÇEL TARİFİ Mürdüm eriklerini iyice yıkayın, çekirdeklerini çıkarıp ikiye ya da dörde bölün. Erikleri geniş bir tencereye alın, üzerine şekeri dökün ve mümkünse 3-4 saat, tercihen bir gece bekletin. Erikler suyunu bıraktığında tencereyi orta ateşe alın. Kaynamaya başladıktan sonra oluşan köpükleri alın ve yaklaşık 25-35 dakika pişirin. Reçel kıvam almaya başladığında limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Reçelin kıvamını kontrol etmek için soğuk bir tabağa birkaç damla damlatabilirsiniz. Damla hemen yayılmıyorsa reçel hazır demektir. Sıcakken steril kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatın. Püf noktası: Mürdüm eriğinin kendine özgü aromasını korumak için çok uzun süre kaynatmayın. Daha az tatlı bir reçel için şeker miktarını 650-700 grama kadar düşürebilirsiniz; ancak bu durumda buzdolabında saklamak daha uygun olur. Pek çok kişinin bilmediği asıl büyük faydası; hücresel yaşlanmayı ve kemik kaybını durdurucu (osteoporozu önleyici) etkisidir

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