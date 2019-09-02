Yoganın ustaları buluşuyor

’Yoga ve Wellness’ dünyasının usta isimlerinin bir araya geldiği festival 126 farklı etkinlikle Akasya Retro Lunapark açık alanında düzenlenecek. Her yaştan katılımcıya açık ve ücretsiz olan etkinlik, her iki günde de saat 10:00’da başlayarak tüm gün boyunca devam edecek.

Spor ve sağlıklı yaşama verdiği desteğe tüm hızıyla devam eden Akasya, ikinci kez Yoga & Wellness Festivali’ni gerçekleştiriyor. Yapılan duyuruya göre yogaya gönül veren herkes için özel bir program hazırlanan festivalde, sanat alanı, sevgi ve iyilik alanı, şifa alanı, sosyal sorumluluk alanı, kitap ve imza söyleşi alanı, çocuk etkinlik alanı başta olmak üzere birçok farklı alanda 126 farklı etkinlik olacak. Akasya Retro Lunapark açık alanında düzenlenecek festivalde altmıştan fazla alanında usta eğitmenin yanı sıra çok değerli sanatçılar da yer alacak.

Yapımcılığı ’’Yoga Vakfı’’ ve Zuhal Ceran tarafından gerçekleştirilen,ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atmış en özel isimlerin yer aldığı program akışında; Esat Ataç, Ebru Şinik, Mert Güler, Esra Karaosmanoğlu, Vedat Havlucu, Orkun Kargöz, Noyan Dülek, Cenk Güçbilmez, Derya Altunel, Balerin Sibel Sürel, Kübra Saatçioğlu, Rüzgar Güliz, Özlem Çetinkaya gibi birbirinden önemli master eğitmenler, müzik eğlence alanlarında Seda Bağcan, Ekin Eti, Grup Minzen, opera sanatçısı Özlem Çabuk, Zarife Doğan, Karakoyun Jr., Dj. Yasin Atayılmaz , sanat alanında ise Hatice Akat, Umay Uzay ve Soistret yer alacak.

Gerçekleştirilecek Tanrılar Okulu söyleşisinde, felsefenin kalbi olan kitaplardan yayıncı Nehir Ötgür katılımcılarla buluşacak. Etkinliğe katılacak yoga okullarıysa; Brahma Kumaris, Cihangir Yoga, Yoga Şala, Yoga Time, Goranga Yoga, Githa Yoga ve Merih Kenet Yoga olacak.

Yoga Vakfı Kurucusu ve Başkanı Yogi Adnan Çabuk, “Yoganın aslına baktığımızda Patanjali’ ye göre Yoga sekizinci basamakta öğretilmelidir ilk altıncıbasamak meditasyona hazırlıktır. Aydınlanmaya, Nirvana’ya ulaşmak ise sekizinci basamak içindir. İşte bu muhteşem sistemin daha iyi ve doğru anlaşılması, bütün topluma mal olacak şekilde yayılması, bilhassa devlet okullarında öğretilmesi en çok arzuladığımız hayalimizdir. Yoga, bütün dünyada, okullarda öğretildiği taktirde savaşların biteceği ve dünyaya huzur ve sağlık getireceği kesindir. Yoga dünyamızın yeniçağa girişini hazırlamaktadır.

Biz de “Yoga Vakfı” olarak insanlığa hizmet düşüncesi ile yogayı yaymak ve tanıtmak İçin çalışıyoruz” dedi.

Ücretsiz olan etkinlik, her iki günde de saat 10:00’da başlayarak tüm gün boyunca devam edecek.