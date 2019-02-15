Yogacı Ece sahtekar çıktı!

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Devlet okullarında eşcinselliği yaygınlaştırdığı gerekçesiyle tepki gösterilen “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi"nden (ETCEP) sonra, şimdi de bir budist ibadeti olan 'yoga' skandalı patlak verdi.

Müslümanların çocuklarına 'yoga' öğretecek!

Milli Eğitim Bakanlığı skandallarıyla ün yapan magazin meşhuru Ece Vahapoğlu’nun, “Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası” projesine onay vererek skandal bir karara imza attı.

Vahapoğlu, devlet desteğiyle proje kapsamında Türkiye genelindeki okullarda küçük yaştaki Müslüman çocuklarına bir budist ibadeti olan ‘yoga’ dersleri verecek.

Skandalları ortaya çıktı

Okullarda ‘Namaz projesi’ gibi hiç bir İslami çalışma yapmayan MEB’in Müslümanların çocuklarına devlet desteğiyle ‘yoga’ ibadetini öğretmeye kalkışması büyük tepki çekerken Vahapoğlu’nun da skandalları gün yüzüne çıkmaya başladı.

5 dil bildiğini iddia etti ama...

5 dil bildiğini iddia eden yogacı Ece Vahapoğlu yıllar önce katıldığı bir televizyon programında rezil rüsva olmuştu.

Katıldığı Okan Bayülgen'in programında zor anlar yaşayan Vahapoğlu, bildiğini ileri sürdüğü dillere ilgili hiçbir çeviri yapamadı.

Bayülgen, “Ece Vahapoğlu İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Boşnakça biliyor” dedi ve Vahapoğlu'na dinlettiği şarkının sözlerini Boşnakça söylemesini istedi.

Vahapoğlu, Boşnakça hiç bir şey konuşamadı. Bunun üzerine Bayülgen, Vahapoğlu'na “Madem ki bu dilde hatırlayamadın, o zaman İspanyolca söyle” dedi ama Vahapoğlu İspanyolca da konuşamadı. Vahapoğlu, yayında “Affet aşkım” cümlesini Fransızca da söyleyemedi.

İşte programda yaşanan o rezalet diyalog;

Okan Bayülgen: Ece Vahapoğlu'nun kariyerinde enteresan şeyler var. İngilizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve Boşnakça biliyor. Bu kadar çok dil bilen bir insan olarak şu testi hak ediyor. Bize 'Kime bakmıştın tanıyamadım' şarkısının sözlerini Boşnakça söyler misin?

Ece Vahapoğlu: Uuuuu, eeee.. Neza...(Düşünüyor) Biraz farklılaştırabilir miyim?

O.B: Bunu bıraktık. İspanyolca 'Kime bakmıştın tanıyamadım' der misiniz?

E.V: İtalyanca söyleyeyim.

O.B: Hayır, İspanyolca 'Kime bakmıştın tanıyamadın' der misin?

E.V: Bir dakika ya! Böyle çok garip oluyormuş.

O.B: Daha kolay bir şey sorayım. Ne geliyor? Efendim'in İspanyolcası...

E.V: Ola gibi mi?

O.B: Ola, ola olur mu? “Affet aşkım affet beni” İspanyolca söyle...

E.V: İspanyolca sen de 4. dilden gidiyorsun. Aşkımı da var.

O.B: Fransızca 'Affet beni affet aşkım' Daha nee...

E.V: Nasıl denir? Dur bi dakika... Affetmek kelimesinin Fransızcası... (Düşünüyor) Nasıl deriz...

O.B: İngilizce...

E.V: Forgive me my darling

E.V: Darling falan olabilir!

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