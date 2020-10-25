Yobıs giriş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yabancı öğrenci bilgi işletim sistemi (YOBİS) girişi yapmak için https://yobis.meb.gov.tr/ internet adresine gidilir. Açılan sayfadan kullanıcı adı ve şifre üzerinden giriş yapılır. YÖBİS giriş için tıklayın.

YÖBİS okul İşlemleri

Okul ile alakalı bilgi görüntüleme, listeleme, yeni okul açma gibi kullanıcı yetkisine göre işlemlere bu menünün alt basamaklarından erişilmektedir.

YÖBİS yeni kayıt nasıl yapılır?

Öğrenci kayıt işlemi için menüdeki ‘Öğrenci İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Yeni Öğrenci Oluştur’ seçeneğine tıklayarak öğrenci sorgulama sayfasına giriş yapılır.

YÖBİS öğrenci işlemleri

Öğrenci ile alakalı yeni kayıt oluşturma, listeleme, silme, öğrenci belgesi, devamsızlık işlemleri gibi kullanıcı yetkisine göre işlemlere bu menünün alt basamaklarından erişilmektedir.

YÖBİS sınıf işlemleri

Sınıf ile alakalı yeni sınıf oluşturma, listeleme, sınıf kapatma, öğrencilerin sınıf değişiklikleri gibi kullanıcı yetkisine göre işlemlere bu menünün alt basamaklarından erişilmektedir.

YÖBİS çalışan İşlemleri

Çalışan ile alakalı yeni kayıt oluşturma, görevine göre listeleme, silme, yeni çalışan kaydı onaylama, gönüllü eğitici teşvik ödemeleri gibi kullanıcı yetkisine göre işlemlere bu menünün alt basamaklarından erişilmektedir.

YÖBİS ders işlemleri

Ders ile alakalı işlemler bu menü altından yürütülecektir. Okulda verilecek ders seçimi, not girişi, karne oluşturma gibi kullanıcı yetkisine göre birçok işleme bu menünün alt basamaklarından erişilmektedir.

YÖBİS nakil işlemi nasıl yapılır?

Öğrenci ve çalışan nakil işlemleri bu menü altından yürütülecektir. Bu menüden yeni öğrenci veya çalışan nakli isteme, talep edilen ve sizin talep ettiğiniz nakilleri listeleme işlemlerine bu menü altından erişilebilmektedir.

YÖBİS sistem ayarları

Bu menü altından duyuru ve mesaj işlemleri yönetilecektir. Yeni duyuru oluşturma, yeni mesaj oluşturma, duyuru listesine ve mesaj listesine bu menünün alt basamaklarından erişilebilmektedir.

YÖBİS kullanıcı işlemleri

Kullanıcının kendi hesabıyla ilgili işlemler bu menü altında görüntülenecektir. Kullanıcı bilgilerini görüntüleyebilir ve şifre değiştirme işlemi ile ilgili sayfaya bu menü üzerinden erişebilir.

YÖBİS kayıt nasıl yapılır?

Öğrenci kayıt işlemi için menüdeki ‘Öğrenci İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Yeni Öğrenci Oluştur’ seçeneğine tıklayarak öğrenci sorgulama sayfasına erişilerek işleme başlanacaktır.

Açılan sayfa üzerinde yer alan ‘Kimlik Kartı Numarası’ alanına kaydını yapmak istediğiniz öğrenciye ait Yabancı Tanıtma Belgesi üzerinde yer alan yabancı kimlik numarasını girip Ara tuşuna basarak öğrenciyi sorgulayabilirsiniz. Öğrenci sorgulama işlemi sonucunda 4 farklı durum oluşabilir. Bu durumlar bu kimlik numarasına bağlı herhangi bir öğrencinin olmaması, mevcut sistem üzerinde kayıtlı silinmiş bir kaydın olması, mevcut sistem üzerinde kayıtlı farklı bir okul üzerinde kayıtlı olması veya e-Okul üzerinde kaydının olmasıdır.

YÖBİS e-Okul üzerinde kayıt nasıl yapılır?

Öğrenci herhangi bir şekilde kaydını e-Okula yaptırmış ise sorgulama sonucunda e-Okula kaydı olduğuna dair uyarı kutucuğu açılır. Bu tip öğrencilerin sisteme kaydı gerçekleştirilemez. e-Okulda kaydı olan bir öğrencinin devamsızlık, not, şartlı eğitim yardımı vs. hiçbir işlemi YOBİS üzerinden gerçekleştirilemez ve YOBİS üzerindeki hiçbir veri e-Okula aktarılamaz. Bu sebepten mağduriyetin yaşanmaması adına okula kayıt esnasında öğrencileri ve velileri bu duruma karşı uyarılması ve kaydının alınmaması gerekmektedir.