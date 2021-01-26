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Eğitim YLSY sonuçları açıklandı! 2020 YLSY sonuçları sorgulama ekranı
Eğitim

YLSY sonuçları açıklandı! 2020 YLSY sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim bakanlığı, 2020 YLSY'yi kazanan öğrencileri açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tahsis edilecek olan Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme bursu, başvuruların alınmasının ardından sonuçları merakla bekleniyordu. YLS sonuçları açıklandı. 2020 YLSY sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2020 YLSY sonuçları sorgulama ekranı...

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:59:00 -
YLSY sonuçları açıklandı! 2020 YLSY sonuçları sorgulama ekranı

YLSY 2020 sonuçları ile 750 öğrenci için seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, kurumlara atanmalarına ilişkin tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. YLS 2020 sonuçları nasıl sorgulanır?

2020 YLSY sonuçları sorgulama ekranı

Bu yıl başta aşı ve ilaç araştırmaları, savunma teknolojileri, siber güvenlik, bilişim, yapay zeka, robotik sistemler, enerji, psikoloji alanları başta olmak üzere 394 farklı alanda 750 öğrenci yurtdışına gönderilecek. YLSY'ye katılan adaylar için ise müjdeli haber geldi.

YLSY 2020 sonuçları açıklandı. Sonuçlar şöyle duyuruldu:

2020 YLSY - Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Açıklanması

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile 2020 YLSY kapsamında yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler Resmi Burslu Öğrenci Sistemi üzerinden (REBUS - http://rebus.meb.gov.tr) açıklanmıştır.

Öğrencilere duyurulur.

YLSY 2020 SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

YLSY olarak bilinen MEB'in burs programı nedir?

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı kanun kapsamında 1929 yılından itibaren lisansüstü öğrenim görmek üzere Bakanlığımızca mecburi hizmete dayalı olarak yurtdışına öğrenci gönderiliyor. Kısaca YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) olarak ifade ettiğimiz bu program kapsamında yurtdışına gönderilen öğrencilerin seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, kurumlara atanmalarına ilişkin tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

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