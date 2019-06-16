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YKS'ye giren öğrencilere Alman yerine Türk malı silgi

Üniversite hayaliyle dün ve bugün YKS'ye giren öğrencilere ÖSYM tarafından verilen silgilerde Alman malı Faber-Castell markası yerine yerli üretim tercih edildi.

16 Haziran 2019 Pazar 17:24
YKS'ye giren öğrencilere Alman yerine Türk malı silgi

Öğrenciler, üniversite hayallerini gerçekleştirmek adına dün ve bugün gerçekleştirilen zorlu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonuna katıldı.

1 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı sınav maratonundan kimi öğrencilerin mutlu, kimisinin mutsuz ayrıldığı gözlemlenirken, her sınav öncesi ÖSYM tarafından öğrencilere verilen kalem, silgi, şeker, kalemtıraş ve mendil bulunan kutuda bir farklılık göze çarptı.

ÖSYM'nin öğrencilere verdiği kutuda her sınavda Alman malı olan Faber-Castell marka silgi kullanılırken, son sınavda üstünde 'yerli üretim' logosu bulunan silgilerin tercih edildiği dikkat çekti.

Köy çocukları için toplandı

Sınav öncesi öğrencilere verilen ve içinde kalem, kalemtıraş, silgi, şeker ve mendilin bulunduğu sınav setleri, zorlu maratonun ardından yardıma muhtaç köy çocukları için gönüllüler tarafından toplandı.

Batman'da Bir Umut Bin Mutluluk Derneğinin gönüllü üyeleri, "kalemsiz çocuk kalmasın" sloganıyla başlattıkları proje kapsamında YKS'nin yapıldığı sınav merkezlerinin önüne gitti.

Hazırladıkları şeffaf kutularla sınava giren öğrencilerin çıkmasını bekleyen gönüllüler, adaylardan ÖSYM'nin dağıttığı sınav setlerindeki kalem, silgi ve kalemtıraşları talep etti.

Mardin’de de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği genç dönüşüm projesi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarına verilen sınav setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için toplandı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:24
  1. Batman
  2. Mardin
  3. YKS
  4. ÖSYM
  5. Faber-Castell
  6. yerli üretim
  7. sınav setleri
  8. Bir Umut Bin Mutluluk Derneği
  9. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  10. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

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