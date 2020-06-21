YKS’ye girecek liselilere Didim belediyesinden motivasyon etkinliği

Aydının Didim ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere motivasyon etkinliği düzenlendi.

Didim Belediyesi YKS’ye girecek Didimli öğrenciler için motivasyon etkinliği düzenledi. 27-28 Haziran’da yapılacak olan YKS öncesinde “Didim başarıya koşuyor” adıyla yapılacak etkinlik, Didim Kent meydanında gerçekleştirildi. Meydana kurulan stantlarda YKS’ye girecek öğrenciler kendilerine verilen kağıtlara istedikleri üniversite ve bölümleri yazarak dilek ağacına astı. Öğrencilere Belediye Başkanı Deniz Başkan Atabay’ın kaleme aldığı mektup, maske içerisinde sınav için gerekli olma materyallerin yer aldığı hediyeler verildi. Bazı öğrenciler ise rehberlik masasına rehber öğretmenden bilgiler aldı.

Etkinliğe Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar da katıldı.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, “YKS’ye girecek öğrencilerimizle hep birlikte sınav için motivasyon depolamak amacıyla buradayız. Gençlerimizin hayatına yön verdiği bu sınavın önemi herkesçe bilinmekte; biz de sınava bir hafta kala öğrencilerin stresini azaltmak, ve onlara moral vermek için bu etkinliği düzenledik. Önümüzdeki hafta Sınava girecek tüm öğrenci kardeşlerimizi başarılar diliyorum" dedi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere belediye tarafından ikramlarda bulunuldu.